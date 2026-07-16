Міноборони змінило правила контрактної служби: що запропонували українцям

У «Резерв+» з'явилися нові контракти для ЗСУ з важливою перевагою

Відтепер охочі можуть обрати посаду через застосунок, підписати контракт на визначений строк та після завершення служби отримати гарантовану відстрочку від мобілізації

Міністерство оборони України запустило новий формат контрактної служби у застосунку «Резерв+». Відтепер українці можуть самостійно обрати вакансію, укласти контракт із визначеним строком служби та після його завершення отримати гарантоване право на відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

Нові контракти вже доступні в розділі «Вакансії» застосунку «Резерв+». Після подання заявки з кандидатом зв'язується рекрутер, проводить співбесіду, а підписання контракту відбувається офлайн. Наразі українцям пропонують три типи контрактів: піхотно-штурмовий, бойовий та базовий.

фото: Міноборони

Піхотно-штурмовий контракт розрахований на військовослужбовців бойових спеціальностей, зокрема штурмовиків, піхотинців, бойових медиків, навідників і механіків-водіїв. Для цивільних строк служби становить 14 місяців, для чинних військових – 10 місяців.

Бойовий контракт укладається на два роки та передбачений, зокрема, для операторів РЕБ, артилеристів і операторів наземних роботизованих комплексів. Такий самий строк має й базовий контракт, який дозволяє проходити службу, зокрема, на тилових посадах.

Після завершення контракту військовослужбовці отримають гарантовану відстрочку від мобілізації. Базовий строк становить шість місяців, однак для тих, хто виконував бойові завдання, він може бути значно довшим. Зокрема, за участь у бойових діях передбачене додаткове нарахування місяців відстрочки. У Міністерстві оборони повідомили, що через «Резерв+» вже подано понад дві тисячі заявок на укладення нових контрактів.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони також розпочало чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. У відомстві повідомили, що понад 90% чинних відстрочок оновлюються автоматично без звернення до ТЦК, якщо підстави для їх отримання залишаються чинними.