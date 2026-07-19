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Прикордонники готуються до нападу з Білорусі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прикордонники готуються до нападу з Білорусі
Для облаштування кордону використовують загородження з «єгози» і протитанкові рови
фото: скріншот із відео

Прикордонна служба створює «кілзону» на північному рубежі

Українські прикордонники посилюють північні рубежі і створюють кілзону, готуючись до ймовірного нападу з Білорусі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

Прикордонники споруджують протитанкові рови, кількарівневі загородження з колючого дроту, ряди бетонних «зубів дракона». І це лише частина укріплень, які зводять військовослужбовці ДПСУ на північному кордоні.

Для облаштування кордону також використовують загородження з «єгози» і протитанкові рови, які утворюють фактично «кілзону» для ворожих солдат, які стануть мішенями FPV-дронів.

Окрему увагу військові приділяють водним рубежам, особливо річці Дніпро. Прикордонники розповіли, що кілька разів стикалися з водними патрулями Білорусі.

Прикордонники готуються до нападу з Білорусі фото 1

«Під час патрулювання на воді ми інколи зустрічаємося з патрулями Білорусі. Але ніяких провокаційних дій з їхньої сторони не відбувається», – каже прикордонник.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив: керівництво Білорусі, на його думку, навряд чи погодиться знову надати свою територію як плацдарм для наступу російських військ. Водночас він наголосив, що Сили оборони України розглядають різні сценарії розвитку подій, зокрема можливість наступальних дій противника з території Брянської області у напрямку Чернігівщини.

Як відомо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. 

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Теги: прикордонники Білорусь Дніпро військові солдат

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