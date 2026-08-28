Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах
Односторінкові рекомендації мають стати обов'язковою частиною підготовки до масових заходів
фото: depositphotos.com

Рекомендації мають містити простий алгоритм для організаторів і персоналу, як діяти та допомогти людині, не нашкодивши

Міністерство у справах ветеранів України спільно з міністерством культури України розроблять рекомендації щодо дій у кризових ситуаціях під час масових заходів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, передає Главком.

Днями під час одного з концертів сталася ситуація, коли організатори та люди поруч не змогли належним чином відреагувати на кризовий стан одного з відвідувачів. Цей випадок показав, що сьогодні немає зрозумілого для всіх алгоритму, як діяти в таких ситуаціях та як допомогти людині, не нашкодивши.

«Ми живемо під час війни. На концерті, фестивалі чи іншому масовому заході поруч може бути військовий, ветеран або цивільна людина, яка пережила травматичний досвід. Організатори мають розуміти, як діяти в такій ситуації, а люди поруч – як правильно допомогти і не нашкодити», – зазначив Віталій Кім.

До розробки рекомендацій планують залучити фахівців Мінветеранів та Мінкультури, психологів і представників громадського сектору.
Документ міститиме зрозумілий алгоритм для організаторів та персоналу: як попереджати потенційно кризові ситуації, як реагувати, якщо вони виникли, та як коректно взаємодіяти з людиною, яка потребує допомоги.

Рекомендації будуть максимально простими та зрозумілими – на одному аркуші, з чітким алгоритмом дій у кризовій ситуації. Ознайомлення з ними має стати обов’язковим етапом підготовки та організації масових заходів.

Читайте також:

Теги: Віталій Кім Міністерство у справах ветеранів тривога українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральним відомствам доручили готуватися до зменшення чисельності працівників на 15% та відкласти необов’язкові витрати
Росія скоротила бюджетні витрати через брак готівки – Bloomberg
Вчора, 22:10
Телефона для фотографії у ветерана із собою не було
«Пане президенте, можна з вами сфотографуватися?»: Зеленський розчулив ветерана
24 серпня, 18:55
Сергій Корецький на IX Міжнародному ветеранському форумі
Прем'єр-міністр спрогнозував, скільки ветеранів буде в Україні після завершення війни
22 серпня, 17:42
Зеленський показав спортивну форму на змаганнях ветеранів
Зеленський підняв штангу та постріляв із лука на змаганнях ветеранів (відео)
13 серпня, 15:27
Головною метою Анкари залишається повне завершення війни
Туреччина наполягає на мораторії щодо військових дій у Чорному морі
8 серпня, 23:22
Оксен Лісовий пояснив, чому міністерські плани оновлення шкіл не спрацювали на практиці
Лісовий знайшов пояснення, чому його реформа освіти залишилася на папері
7 серпня, 17:40
Пам'ятник Шевченкові у Вільнюсі
Литва взялася за шкільні підручники: Ломоносова хочуть замінити на Шевченка
3 серпня, 23:50
Заяву на отримання «Пакунка школяра» можна подати через застосунок «Дія»
Стартував прийом заяв на «Пакунок школяра»: як отримати 5 тис. грн
3 серпня, 18:37
Міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини виступив проти пришвидшеного вступ України до ЄС
Боснія дорікнула Євросоюзу: Україні відкривають двері у ЄС швидше
30 липня, 03:50

Суспільство

Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах
Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах
Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу
Уряд запускає підтримку спільних розробок для оборони та бізнесу
Незаконний перетин кордону. Одна з областей різко вирвалася вперед за кількістю спроб
Незаконний перетин кордону. Одна з областей різко вирвалася вперед за кількістю спроб
Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі
Перша українка, яка підкорила Еверест, пояснила особливість катаклізмів у Непалі
Руйнівна повінь у Непалі: чому десятки українців опинилися у зоні катастрофи
Руйнівна повінь у Непалі: чому десятки українців опинилися у зоні катастрофи
Снайперка та медикиня полягла, рятуючи пораненого побратима. Згадаймо Наталію Бокоч
Снайперка та медикиня полягла, рятуючи пораненого побратима. Згадаймо Наталію Бокоч

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 серпня 2026
88K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
69K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
53K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
45K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

Місячний посівний календар на вересень 2026 року: коли краще збирати врожай
Вчора, 22:15
Лукашенко раптово полетів до Росії на переговори з Путіним – ЗМІ
Вчора, 18:18
В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
26 серпня, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua