Мінветеранів і Мінкультури розроблять правила дій під час кризових ситуацій на масових заходах

Рекомендації мають містити простий алгоритм для організаторів і персоналу, як діяти та допомогти людині, не нашкодивши

Міністерство у справах ветеранів України спільно з міністерством культури України розроблять рекомендації щодо дій у кризових ситуаціях під час масових заходів. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім, передає Главком.

Днями під час одного з концертів сталася ситуація, коли організатори та люди поруч не змогли належним чином відреагувати на кризовий стан одного з відвідувачів. Цей випадок показав, що сьогодні немає зрозумілого для всіх алгоритму, як діяти в таких ситуаціях та як допомогти людині, не нашкодивши.

«Ми живемо під час війни. На концерті, фестивалі чи іншому масовому заході поруч може бути військовий, ветеран або цивільна людина, яка пережила травматичний досвід. Організатори мають розуміти, як діяти в такій ситуації, а люди поруч – як правильно допомогти і не нашкодити», – зазначив Віталій Кім.

До розробки рекомендацій планують залучити фахівців Мінветеранів та Мінкультури, психологів і представників громадського сектору.

Документ міститиме зрозумілий алгоритм для організаторів та персоналу: як попереджати потенційно кризові ситуації, як реагувати, якщо вони виникли, та як коректно взаємодіяти з людиною, яка потребує допомоги.

Рекомендації будуть максимально простими та зрозумілими – на одному аркуші, з чітким алгоритмом дій у кризовій ситуації. Ознайомлення з ними має стати обов’язковим етапом підготовки та організації масових заходів.