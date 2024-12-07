У більшості областей очікується мокрий сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 7 грудня

У Києві вночі буде близько 0°

Температура протягом доби складатиме від 2° морозу до 3° тепла

Сьогодні, 7 грудня, майже по всій Україні (крім південного сходу) очікується мокрий сніг та дощ. Про це повідомляє «Укргідрометцпентр».

У північних, центральних та Харківській областях місцями буде ожеледиця.

Температура протягом доби складатиме від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-11°.

Загалом у наступні дві доби часом опади переважно у вигляді дощу, лише сьогодні на більшій частині території Лівобережжя, а в понеділок у східних областях без опадів.

Прогноз погоди на 7 грудня Укргідрометцентр

Вітер східний, південно-східний, 5-12 м/с.

На Київщині буде хмарно. Очікується дощ та мокрий сніг, вночі місцями ожеледь. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.