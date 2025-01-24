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Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Фіцо звинуватив Україну в «масованій кібератаці»
Словацький політик наголосив, що дії хакерів можуть унеможливити надання медичної допомоги в країні
фото з відкритих джерел

Прем'єр заявив, що зловмисники хотіли отримати «конфіденційну інформацію»

Національна страхова компанія Словаччини зазнала «масованої кібератаки». На думку премʼєр-міністра Роберта Фіцо, до неї причетна Україна. Про це повідомляє Dennik N.

Фіцо заявив, що кібератака почалася опівдні і мала на меті спробу отримати «конфіденційну інформацію про діагнози».

«У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години», – додав він.

Премʼєр Словаччини назвав кібератаку «частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі», та заявив про відповідальність України за неї.

За словами політика, «ця діяльність здійснюється лідерами опозиції, неурядовими організаціями, організованими іноземними державами, іноземними інструкторами та засобами масової інформації».

Водночас Dennik N пише, що насправді йдеться не про кібератаку проти національної страхової компанії Словаччини, а про фішинг.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

Як повідомлялося, прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати йому вотум недовіри.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Фіцо заявив, що словацькі депутати, які відвідали Київ 17 січня, «цілували перстень Зеленському», нібито обіцяючи підтримати вступ України до НАТО у разі приходу опозиції до влади.

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Теги: кібератака хакер Словаччина Фіцо

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