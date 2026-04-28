На Десні зростає рівень води: оголошено жовтий рівень небезпеки

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Чернігівський обласний центр з гідрометеорології попереджає про підйом рівня води на річці Десна. Про це повідомляє «Главком».

«28-30 квітня триватиме поступовий розвиток водопілля на р. Десні нижче с. Розльоти з добовою інтенсивністю підвищення рівнів води на 1-4 см з утриманням затоплення заплави р. Десни біля м. Новгород-Сіверського та порушенням транспортного сполучення у Новгород-Сіверському, Корюківському районах області», – йдеться у повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Додається, що станом на 8 год. 28 квітня на р. Сеймі та р. Десні нижче с. Розльоти тривають повільні підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-2 см. На р. Снові спостерігається спад рівнів води весняної повені.

Нагадаємо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні. Уночі 28, 29 та 30 квітня в Україні, крім узбережжя морів та Криму, в повітрі заморозки 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Як повідомлялося, завдяки погодним примхам Україна може втратити половину врожаю фруктів. Під загрозою опинилися абрикоси, персики, вишні та сливи. Найбільших збитків зазнали північні та центральні регіони країни.

До слова, 28 квітня в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на сході та північному сході країни подекуди пориви 15-20 м/с.