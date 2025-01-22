У Львові лікарі врятували 10-місячного хлопчика, який проковтнув перстень

Лікарі закликають негайно звертатися до спеціалістів і не намагатись самостійно видалити сторонній предмет

Лікарі Львівської лікарні «Охматдит» провели операцію 10-місячному хлопчику, який проковтнув іграшковий перстень та врятували його життя. Про це йдеться на сторінці Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».

Повідомляється, що батьки хлопчика помітили, що син став дуже неспокійним. Його турбувала постійна слинотеча, з’явилися порушення дихання та задишка. Малюк не міг нічого ковтати. Тоді вони усвідомили, що, ймовірно, хлопчик проковтнув сторонній предмет. Після цього вони одразу вирушили до місцевої лікарні у Новому Роздолі. Там лікарі зробили малюкові рентген, на якому побачили сторонній предмет. Згодом дитину негайно каретою швидкої допомоги доставили до Центру дитячої медицини лікарні «Охматдит».

«Одразу після госпіталізації, о другій ночі, ми взяли дитину на операційний стіл і провели ригідну езофагоскопію з видаленням стороннього тіла. Це був перстень. Все пройшло успішно та без особливостей. Єдине, що іграшковий перстень трохи пошкодив стравохід», – розповів дитячий хірург Олександр Колодій.

Вже наступного дня дитина почала їсти та пити. Після всіх необхідних обстежень хлопчика виписали додому.

«Такі втручання потрібно робити якомога швидше. Чим довше сторонній предмет перебуває у стравоході, тим більше набрякає слизова оболонка, яка обволікає предмет. Це ускладнює видалення та збільшує ризик ускладнень, наприклад, пошкодження стравоходу» , – додав дитячий хірург.

У повідомленні також закликали, щоб батьки звертали увагу на поведінку своїх дітей. Якщо виникають будь-які підозри, слід негайно звертатися до спеціалістів. І не намагатись видалити сторонній предмет, якщо ви його не бачите. Також необхідно прибирати дрібні предмети із зони доступу дитини.

Раніше ми писали, що у Львові постраждали троє підлітків через саморобну вибухівку за інструкцією в TikTok.

«Між собою ці діти не знайомі, але об’єднує їх одне: всі вони виготовляли саморобну «петарду» за покроковою інструкцією в тіктоку. Діти брали пластикову пляшку, воду, кульку з фольги, засіб для очищення труб і майстрували з них вибухівку», – йдеться в повідомленні міськради.

Один з постраждалих розповів, що разом із другом він побачив, як на вулиці інші підлітки робили таку «петарду» за інструкцією із соцмереж. Тож вирішили повторити. Вони змішали всі складники та потрусили пляшку, щоб викликати хімічну реакцію. Після цього перед хлопцем пляшка розірвалася, а її вміст потрапив прямо на його обличчя.