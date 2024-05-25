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Суд ООН наказав зупинити наступ на Рафах: реакція Ізраїлю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Суд ООН наказав зупинити наступ на Рафах: реакція Ізраїлю
Рада національної безпеки та Міністерство закордонних справ підкреслили намір Ізраїлю продовжувати операцію «Рафах»
фото з відкритих джерел

Ізраїль зазначає, що військова кампанія спрямована проти ХАМАСу, а не палестинського цивільного населення

Армія оборони Ізраїлю має намір продовжувати воєнну операцію в місті Рафах для повної перемоги над ХАМАС, попри рішення Міжнародного суду ООН. Про це пише The Jerusalem Post.

«Ізраїль зобов'язується продовжувати боротьбу за повернення своїх заручників і гарантувати безпеку своїх громадян – де б і коли б це не було необхідно – зокрема і в Рафаху», – сказав ексміністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц.

Ганц є колишнім міністром оборони і начальником штабу ЦАХАЛу, а також членом малого військового кабінету Ізраїлю. Як у своїй заяві для громадськості, так і в розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, він підкреслив важливість продовження кампанії з розгрому ХАМАСу і повернення решти 125 заручників.

Рада національної безпеки та Міністерство закордонних справ підкреслили намір Ізраїлю продовжувати операцію «Рафах», зазначивши, що військова кампанія спрямована проти ХАМАСу, а не проти палестинського цивільного населення.

В ізраїльській заяві зазначається, що ЦАХАЛ не здійснював і не буде здійснювати воєнну діяльність у районі Рафах, яка могла б знищити палестинський народ, та що він дотримується норм міжнародного права.

«Ізраїль продовжить свої зусилля, щоб дозволити гуманітарній допомозі потрапляти до Сектора Гази та діяти відповідно до закону, щоб максимально зменшити шкоду, завдану цивільному населенню в Секторі Гази», – йдеться у заяві.

Також зазначається, що Ізраїль буде продовжувати тримати контрольно-пропускний пункт Рафах відкритим, відкриє безперервний доступ гуманітарної допомоги з єгипетського боку та не дозволить терористичним організаціям контролювати контрольно-пропускний пункт.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити пункт переходу на кордоні з Єгиптом для надання допомоги місцевим жителям. Про це йдеться у рішенні суду.

Рішення ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки, яка закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Газа, включно з Рафахом, вийти з КПП Рафах і негайно, повністю і беззастережно вивести свою армію з усієї території Гази.

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Теги: геноцид Ізраїль ХАМАС наступ

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