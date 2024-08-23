Українські тепличні помідори дорожчають: ціни сягнули рекордного рівня

Цього тижня українським тепличним комбінатам вдалося знову підвищити відпускні ціни на помідори

Українські тепличні комбінати знову підвищили ціни на помідори, досягнувши найвищого рівня за останні 7 років. Станом на сьогодні, вартість томатів становить 35-50 грн/кг, що на 13% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Причини подорожчання

Збільшення попиту: наприкінці серпня –на початку вересня попит на тепличні овочі традиційно зростає, тоді як пропозиція скорочується через сезонні фактори.

Втрати врожаю: аномальна спека в липні призвела до значних втрат врожаю томатів як у відкритому, так і в захищеному ґрунті.

Станом на сьогодні, тепличні комбінати готові відвантажувати томати не дешевше 35–50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), що на 13% більше, ніж наприкінці минулого тижня. Це найвищі ціни на помідори в Україні за останні 7 років. Водночас попит на тепличні овочі залишається високим як з боку оптових компаній, так і роздрібних мереж, що також сприяє подорожчанню продукції.



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