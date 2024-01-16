Найдорожча нагорода держави. Названо відзнаку, що коштує найбільше

У 2023 році із восьми лауреатів відзнаки «Національна легенда України» був один військовий, лейтенант і Герой України Дмитро Коцюбайло

Відзнаку «Національна легенда України» було започатковано 2021 року

Найдорожчою державною нагородою є відзнака президента «Національна легенда України». Вартість однієї склала 138 тис. грн, всього таких замовили 20 штук. Про це стало відомо з документа, який опинився у розпорядженні «Главкому».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відзнаку «Національна легенда України» було започатковано 2021 року. Нею нагороджують за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України і зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва, спорту, охорони здоров'я, плідну благодійну та громадську діяльність. У 2023 році із восьми лауреатів був один військовий, лейтенант і Герой України Дмитро Коцюбайло (позивний Да Вінчі), який отримав її посмертно. Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут 7 березня 2023 року.

Цікавим є те, що на відміну від закупівель решти держнагород, проплата за «Національну легенду» відбулася окремими проводками: на 1,65 млн грн і 1,1 млн грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

дані Єдиного вебпорталу використання публічних коштів

Зазначимо, що виготовляється нагорода із золота, має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої розміщені по колу у п’ять шарів, від більшого до меншого по вісім пелюсток кожен. У центрі відзнаки – рельєфне зображення знака Княжої Держави Володимира Великого – Тризуба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України. Зазначимо, що у 2023 році було замовлено виготовлення 34 штук ордена «Золота зірка», а у 2022 році – 400 штук.