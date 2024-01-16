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Скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України (документ)

Христина Петренко
glavcom.ua
Скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України (документ)
У 2023 році звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа
фото з відкритих джерел

Орден «Золота зірка» вручається з високим званням «Герой України»

Виготовлення ордена «Золота зірка» є доволі вартісним – 104,4 тис. грн за штуку. Про це стало відомо з документа, який опинився у розпорядженні «Главкому».

Скільки коштує державі виготовлення зірки Героя України (документ) фото 1

У 2023 році було замовлено виготовлення 34 штук ордена «Золота зірка», а у 2022 році – 400 штук. Ця нагорода вручається з високим званням «Герой України». Орденом «Золота зірка» президент нагороджує осіб за геройські вчинки.

Відзнаку роблять із золота, вона має форму п’ятикутної зірки, накладеної на вінок із дубового листя. Промені зірки поліровані.

Як з’ясував «Главком», минулого року звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» одержала 141 особа, з них 101 – посмертно. Торік звання Герой України з врученням ордена Держави також удостоївся нардеп і лідер кримськотатарського народу і правозахисник Мустафа Джемілєв. Він був єдиний із цивільних, кого Зеленський відзначив Героєм за останні два роки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота зірка» матері Мацієвського, якого окупанти розстріляли за слова «Слава Україні».

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Теги: Мустафа Джемілєв Герой України президент виготовлення орден

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