Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ

Артем Дмитрук є давнім прибічником Московської церкви в Україні

Нардеп Артем Дмитрук, який неодноразово лобіював інтереси Московської церкви та виступав за збереження Московського патріархату в Україні, 11 жовтня прийшов на поклон до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрія. Про це повідомило видання «Лівий берег».

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Нагадаємо, що восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу». Він є активним захисником та парафіянином Московської церкви.

Нардеп Артем Дмитрук прийшов на поклон до митрополита Онуфрія фото: Лівий берег

Раніше Дмитрук заявив, що церковні конфлікти нібито зараз «невигідні» Україні, тому що триває війна, а сварки «розхитують» положення всередині країни. Тому нардеп пропонує залишити Московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні.

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Також нардеп вважає «неправильним», що українське суспільство звільняється від наративів Московської церкви, а парафії Московського патріархату переходять до Православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо «владі не вигідно, щоби відбирали храми, палили храми, билися біля Лаври».

До слова, нещодавно він заявив, що йому «соромно», що Московський патріархат виселили із Лаври.

Наголосимо, що Дмитрук також активно захищає інтереси Московської церкви у Верховній Раді.

Нагадаємо, що народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький потрапили у скандал – в мережі шириться відео, ніби вони поили хлопця. Нардеп Дмитрук заявив, що хлопець, з яким у нього сталась бійка, кинувся на парламентаріїв з ножем.