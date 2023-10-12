Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
Нардеп Дмитрук міцно обійняв предстоятеля УПЦ МП Онуфрія
фото: Лівий берег

Артем Дмитрук є давнім прибічником Московської церкви в Україні

Нардеп Артем Дмитрук, який неодноразово лобіював інтереси Московської церкви та виступав за збереження Московського патріархату в Україні, 11 жовтня прийшов на поклон до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) Онуфрія. Про це повідомило видання «Лівий берег».

Нагадаємо, що восени 2021 року Дмитрука офіційно виключили з фракції «Слуга народу». Він є активним захисником та парафіянином Московської церкви.

Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ фото 1
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ фото 2
Нардеп Артем Дмитрук прийшов на поклон до митрополита Онуфрія
Нардеп Артем Дмитрук прийшов на поклон до митрополита Онуфрія
фото: Лівий берег

Раніше Дмитрук заявив, що церковні конфлікти нібито зараз «невигідні» Україні, тому що триває війна, а сварки «розхитують» положення всередині країни. Тому нардеп пропонує залишити Московську церкву, адже вона є найбільшою в Україні.

Також нардеп вважає «неправильним», що українське суспільство звільняється від наративів Московської церкви, а парафії Московського патріархату переходять до Православної церкви України. За його словами, релігійна деокупація не потрібна українцям, бо «владі не вигідно, щоби відбирали храми, палили храми, билися біля Лаври».

До слова, нещодавно він заявив, що йому «соромно», що Московський патріархат виселили із Лаври.

Наголосимо, що Дмитрук також активно захищає інтереси Московської церкви у Верховній Раді.

Нагадаємо, що  народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький потрапили у скандал – в мережі шириться відео, ніби вони поили хлопця. Нардеп Дмитрук заявив, що хлопець, з яким у нього сталась бійка, кинувся на парламентаріїв з ножем.

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні Митрополит Онуфрій Артем Дмитрук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
Зброя Кремля, що ефективно діє поза лінію фронту
26 вересня, 14:46
Ми все памʼятаємо, і нічого не забули
Про нові методички ботів Московського патріархату
1 жовтня, 16:20
Російська церква навіть не приховує своєї лояльності до путінського режиму
Припинення діяльності підрозділів РПЦ в Україні. Невже дочекаємось?
Вчора, 18:46
«Заборона УПЦ МП – це захист нацбезпеки, оскільки очевидний її прямий зв'язок з владою Росії»
Геть московського попа? Момент істини для парламенту Війна і церква
4 жовтня, 08:50
Вартість послуги залежала від терміновості виїзду та фінансових можливостей клієнтів
Ексдиякон УПЦ МП відправляв ухилянтів за кордон під виглядом «церковних місіонерів»
12 вересня, 12:23
Августин у Мілані долучився до богослужіння з духовенством єпархії Російської православної церкви в Італії
Митрополит Московської церкви в Україні провів служіння з духовенством РПЦ в Італії
14 вересня, 13:20
Луцька парафія УПЦ МП прийняла рішення змінити юрисдикцію та приєднатися до Православної церкви
Ще одна парафія в Луцьку перейшла до ПЦУ
3 жовтня, 20:03
Дмитрук заявив, що чоловік кинувся на парламентаріїв з ножем
«Нас хотіли зарізати». Нардеп Дмитрук розповів шокуючі подробиці про бійку в Києві
6 жовтня, 13:54
Архімандрит Гавриїл визнає: «Без згоди від РПЦ у жодному храму ми служити за кордоном як УПЦ (УПЦ МП) не можемо»
Італійська влада викрила московських попів, які дурять українських біженців закордоном
7 жовтня, 10:54

Суспільство

Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох
Деякі діти загиблих військових не можуть отримати грошову допомогу: українки б'ють на сполох
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
Нардеп прийшов на поклон до предстоятеля Московської церкви в Україні. Фотодоказ
Ця зима буде важчою, ніж попередня – очільник ДТЕК
Ця зима буде важчою, ніж попередня – очільник ДТЕК
У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео)
У Львові затопило центр міста через аварію (фото, відео)
Утік з університету на другому курсі й пішов на фронт. Згадаймо захисника Маріуполя Віталія Трухана
Утік з університету на другому курсі й пішов на фронт. Згадаймо захисника Маріуполя Віталія Трухана
У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)
У Червонограді жінка під час дискусії про назву міста заявила, що СРСР існує (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
314K
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих в'їхати
110K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
76K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
30K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
22K
Росіяни запустили снаряд з агітками на півдні України. Закінчилося курйозом (фото)
17K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
Психологічний тренінг для дружин військовослужбовців
12 жовтня, 10:01
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту