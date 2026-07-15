Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США випустили колекційну монету із Трампом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
США випустили колекційну монету із Трампом
Золота монета із Трампом
фото: SecScottBessent

Ювілейна золота монета до 250-річчя незалежності США викликала дискусії, адже на ній зобразили чинного президента країни

У США презентували нову колекційну золоту монету номіналом один долар, присвячену 250-річчю незалежності країни. Особливістю випуску стало те, що на аверсі монети розміщено портрет чинного президента Дональда Трампа, що викликало активні політичні та юридичні дискусії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами Бессента, нова монета стала частиною ювілейної програми, присвяченої Семіквінцентеніалу – 250-річчю незалежності Сполучених Штатів. Вона орієнтована насамперед на колекціонерів та нумізматів.

«З зображенням президента Трампа вона символізує силу американських цінностей і обіцянку нації, яка прагне зберегти свободу для всіх», – заявив міністр фінансів.

На аверсі монети зображено рельєфний портрет Дональда Трампа. Над ним розміщено напис LIBERTY («Свобода»), унизу викарбувано роки 1776-2026, а праворуч – національний девіз IN GOD WE TRUST («На Бога уповаємо»).

На реверсі монети розміщено модифіковану Велику печатку США із білоголовим орланом, на щиті якого викарбувано число 250 – символ ювілею американської незалежності. По колу також зазначено назву країни та номінал монети.

Випуск монети вже став предметом дискусій у США. Причина полягає в тому, що американське законодавство традиційно не передбачає розміщення портретів живих людей на національних монетах і банкнотах.

Як зазначається, для реалізації проєкту адміністрація США використала спеціальний закон, ухвалений у 2020 році в межах підготовки до святкування 250-річчя незалежності країни. Документ дозволяє випускати пам'ятні монети та медалі за спеціальними ескізами.

Водночас подібний прецедент уже траплявся в історії США. У 1926 році, до 150-річчя незалежності країни, на ювілейній монеті було розміщено портрет тодішнього президента Калвіна Куліджа.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа. Її поява викликала жваве обговорення через відхід від багаторічної американської традиції не зображати чинних політичних діячів на монетах.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США монета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вашингтон готує наймасштабніше розширення санкцій проти Росії
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
13 липня, 16:47
Російські комплекси ППО С-400 вирушають до країни Перської затоки
Ердоган вирішив позбутися російського «подарунка» заради скасування санкцій США
10 липня, 12:07
Трамп зізнався, що особисто дзвонив президентові ФІФА Інфантіно щодо дискваліфікації Балогуна
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
7 липня, 10:42
Генсек НАТО Марк Рютте зіткнувся з новими труднощами перед самітом НАТО
AP: Трамп поставив нову умову союзникам по НАТО
6 липня, 08:44
Трамп заявив про прогрес після порушення перемир'я між країнами
Трамп заявив про прогрес в непрямих переговорах з Іраном
2 липня, 04:30
Трамп та Нетаньягу на зустрічі у США
NYT: Відносини між США та Ізраїлем стрімко погіршуються через дії Трампа
28 червня, 00:00
Папа Римський вирішив переписати багатовікову доктрину війни
Папа Римський кинув новий виклик Трампу – Politico
26 червня, 12:56
Україна залежить від Америки, а Америка залежить від України
Україна – це останній тест на надійність Сполучених Штатів
22 червня, 18:07
Макрон спробує втримати Трампа від нових поступок Росії
Україна отримала новий козир. Європа взялася переконувати Трампа у силі Києва
15 червня, 20:14

Соціум

США випустили колекційну монету із Трампом
США випустили колекційну монету із Трампом
Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
США розпочали передачу Україні ліцензії на ракети Patriot – Kyiv Independent
США розпочали передачу Україні ліцензії на ракети Patriot – Kyiv Independent
Росію накрила нова криза. Під загрозою опинився врожай
Росію накрила нова криза. Під загрозою опинився врожай
Від політики до великого бізнесу. Соратник Орбана пішов працювати на китайського автогіганта
Від політики до великого бізнесу. Соратник Орбана пішов працювати на китайського автогіганта
Росія знову вдалася до ядерних погроз: що насправді заявив Патрушев
Росія знову вдалася до ядерних погроз: що насправді заявив Патрушев

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
177K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua