США випустили колекційну монету із Трампом

Ювілейна золота монета до 250-річчя незалежності США викликала дискусії, адже на ній зобразили чинного президента країни

У США презентували нову колекційну золоту монету номіналом один долар, присвячену 250-річчю незалежності країни. Особливістю випуску стало те, що на аверсі монети розміщено портрет чинного президента Дональда Трампа, що викликало активні політичні та юридичні дискусії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами Бессента, нова монета стала частиною ювілейної програми, присвяченої Семіквінцентеніалу – 250-річчю незалежності Сполучених Штатів. Вона орієнтована насамперед на колекціонерів та нумізматів.

«З зображенням президента Трампа вона символізує силу американських цінностей і обіцянку нації, яка прагне зберегти свободу для всіх», – заявив міністр фінансів.

На аверсі монети зображено рельєфний портрет Дональда Трампа. Над ним розміщено напис LIBERTY («Свобода»), унизу викарбувано роки 1776-2026, а праворуч – національний девіз IN GOD WE TRUST («На Бога уповаємо»).

На реверсі монети розміщено модифіковану Велику печатку США із білоголовим орланом, на щиті якого викарбувано число 250 – символ ювілею американської незалежності. По колу також зазначено назву країни та номінал монети.

Випуск монети вже став предметом дискусій у США. Причина полягає в тому, що американське законодавство традиційно не передбачає розміщення портретів живих людей на національних монетах і банкнотах.

Як зазначається, для реалізації проєкту адміністрація США використала спеціальний закон, ухвалений у 2020 році в межах підготовки до святкування 250-річчя незалежності країни. Документ дозволяє випускати пам'ятні монети та медалі за спеціальними ескізами.

Водночас подібний прецедент уже траплявся в історії США. У 1926 році, до 150-річчя незалежності країни, на ювілейній монеті було розміщено портрет тодішнього президента Калвіна Куліджа.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Міністерство фінансів США представило дизайн колекційної однодоларової монети із зображенням Дональда Трампа. Її поява викликала жваве обговорення через відхід від багаторічної американської традиції не зображати чинних політичних діячів на монетах.