Альтернатива вирубці: як архітектори пропонують зберегти Теремківський парк

За висновками Національної спілки архітекторів України, альтернативні маршрути поза межами зеленої зони є цілком реальними

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) долучилася до медіації конфлікту довкола будівництва теплотраси через Теремківський парк у Києві. Під час зустрічі із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим експерти представили три можливі варіанти прокладання мережі: територією парку, вздовж проспекту Академіка Глушкова або вулицею Теремківською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну спілку архітекторів України.

За висновками НСАУ, альтернативні маршрути поза межами зеленої зони є цілком реальними й у деяких аспектах навіть зручнішими – зокрема щодо переходу через Столичне шосе, яке підрядник початково планував розкривати траншейним способом.

Експерти НСАУ Максим Мятко та Дмитро Казаков також показали можливість суттєво звузити зону робіт у самому парку, якщо громада обере цей варіант: гаражі та дитячий майданчик можна перенести, а цінні дерева – зберегти. Усі напрацювання вже презентували місцевим мешканцям.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити мораторій на роботи в парку до кінця тижня, передати громаді альтернативні варіанти трасування, отримати від КМДА решту проєктних матеріалів та підготувати технічні рекомендації щодо мінімізації будівельного коридору.

Конфлікт довкола будівництва та передісторія проєкту

Травень 2023 року: КП «Київтеплоенерго» закупило послуги з розробки проєкту перемички від районної котельні «Теремки» до тепломагістралі №4 від ТЕЦ-5 вартістю 6 млн грн. За даними громадської ініціативи «Голка», у початковій тендерній специфікації мережу планували прокласти саме вулицею Теремківською.

Липень 2026 року: У КМДА оголосили про будівництво теплотраси для масивів Теремки-1 та Теремки-2 у межах Плану стійкості столиці, проте заявили про необхідність вирубки 662 дерев у парковій лісосмузі.

6 серпня 2026 року: Громадські активісти повідомили, що більшу частину лісосмуги з боку Кільцевої дороги вже вирубали, включно з найстарішими деревами території.

11 серпня 2026 року: У КМДА заявили про призупинення робіт на два тижні для ознайомлення громади з документами. Попри те, що матеріали досі не оприлюднені, мораторій продовжили до ухвалення остаточного рішення.

В НСАУ наголошують, що їхня позиція залишається незмінною: забезпечення району теплом та збереження Теремківського парку не мають бути взаємовиключними цілями.