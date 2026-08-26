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Альтернатива вирубці: як архітектори пропонують зберегти Теремківський парк

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Альтернатива вирубці: як архітектори пропонують зберегти Теремківський парк
Експерти НСАУ представили три можливі варіанти прокладання мережі
фото: Національна Спілка Архітекторів України/Facebook

За висновками Національної спілки архітекторів України, альтернативні маршрути поза межами зеленої зони є цілком реальними

Національна спілка архітекторів України (НСАУ) долучилася до медіації конфлікту довкола будівництва теплотраси через Теремківський парк у Києві. Під час зустрічі із заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим експерти представили три можливі варіанти прокладання мережі: територією парку, вздовж проспекту Академіка Глушкова або вулицею Теремківською. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну спілку архітекторів України.

За висновками НСАУ, альтернативні маршрути поза межами зеленої зони є цілком реальними й у деяких аспектах навіть зручнішими – зокрема щодо переходу через Столичне шосе, яке підрядник початково планував розкривати траншейним способом.

Експерти НСАУ Максим Мятко та Дмитро Казаков також показали можливість суттєво звузити зону робіт у самому парку, якщо громада обере цей варіант: гаражі та дитячий майданчик можна перенести, а цінні дерева – зберегти. Усі напрацювання вже презентували місцевим мешканцям.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити мораторій на роботи в парку до кінця тижня, передати громаді альтернативні варіанти трасування, отримати від КМДА решту проєктних матеріалів та підготувати технічні рекомендації щодо мінімізації будівельного коридору.

Конфлікт довкола будівництва та передісторія проєкту

  • Травень 2023 року: КП «Київтеплоенерго» закупило послуги з розробки проєкту перемички від районної котельні «Теремки» до тепломагістралі №4 від ТЕЦ-5 вартістю 6 млн грн. За даними громадської ініціативи «Голка», у початковій тендерній специфікації мережу планували прокласти саме вулицею Теремківською.
  • Липень 2026 року: У КМДА оголосили про будівництво теплотраси для масивів Теремки-1 та Теремки-2 у межах Плану стійкості столиці, проте заявили про необхідність вирубки 662 дерев у парковій лісосмузі.
  • 6 серпня 2026 року: Громадські активісти повідомили, що більшу частину лісосмуги з боку Кільцевої дороги вже вирубали, включно з найстарішими деревами території.
  • 11 серпня 2026 року: У КМДА заявили про призупинення робіт на два тижні для ознайомлення громади з документами. Попри те, що матеріали досі не оприлюднені, мораторій продовжили до ухвалення остаточного рішення.

В НСАУ наголошують, що їхня позиція залишається незмінною: забезпечення району теплом та збереження Теремківського парку не мають бути взаємовиключними цілями.

Теги: Київ місцева влада вирубування лісу

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