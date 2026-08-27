Фінансування відновлення України подвоїли: які громади отримають майже 2 млрд грн

Кабмін розподілив додатковий ресурс між громадами 16 областей, кошти спрямують на соціальну та критичну інфраструктуру

Уряд збільшив на 1 млрд грн фінансування Програми з відновлення України, яка реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Загальний обсяг коштів програми на 2026 рік зріс із 987,1 млн грн до майже 2 млрд грн.

Про це повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін, повідомляє «Главком».

Кабінет міністрів уже розподілив додатковий ресурс між громадами у 16 областях. Після цього кошти мають спрямувати до місцевих бюджетів у формі субвенції з державного бюджету. За словами Безгіна, додаткове фінансування дозволить не лише продовжити реалізацію проєктів, які вже перебувають у роботі, а й включити до програми 25 нових проєктів, погоджених ЄІБ. Таким чином, загальна кількість погоджених у межах програми проєктів зросте зі 138 до 163.

«Додатковий ресурс дозволить продовжити фінансування проєктів, які вже активно реалізуються, а також включити до програми 25 нових проєктів, схвалених ЄІБ. Таким чином загальна кількість погоджених проєктів зростає зі 138 до 163», – зазначив міністр.

Він додав, що для громад це означає можливість переходити до укладання угод про передачу коштів позики та проведення необхідних закупівель.

На що спрямують гроші

Фінансування передбачене для відновлення соціальної та критичної інфраструктури, житлово-комунального господарства, а також будівництва й відновлення соціального житла.

Зокрема, йдеться про такі об'єкти:

школи;

дитячі садочки;

укриття;

лікарні;

комунальні мережі;

соціальне житло.

Під час розподілу коштів уряд враховував ступінь готовності кожного проєкту. Серед критеріїв – наявність актуальної проєктної документації, укладеної угоди про передачу коштів позики та стан проведення закупівель.

Такий підхід має дозволити насамперед профінансувати проєкти, які вже готові до реалізації або перебувають на активній стадії.

Які області отримають кошти

Додаткове фінансування спрямують до місцевих бюджетів громад 16 областей України:

Вінницької;

Волинської;

Дніпропетровської;

Житомирської;

Івано-Франківської;

Київської;

Кіровоградської;

Львівської;

Миколаївської;

Одеської;

Полтавської;

Рівненської;

Сумської;

Харківської;

Черкаської;

Чернігівської.

Програма реалізується за рахунок коштів, залучених відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком «Програма з відновлення України». Відповідно до умов угоди, кожен проєкт перед отриманням фінансування має пройти необхідні етапи відбору та отримати погодження ЄІБ.

Таким чином, після збільшення фінансування майже до 2 млрд грн держава зможе продовжити реалізацію вже погоджених проєктів і додати до програми ще 25 об'єктів відновлення. Детально розповідаємо за посиланням.

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