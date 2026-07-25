«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис

Він назвав Валентину Савіцьку «найкращим, що сталось у його житті»

У своєму зверненні керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей закликав пам'ятати дружину такою, якою вона була за життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

«Я хочу щоб ви усі знали, якою була моя Валя. Знали і пам'ятали саме такою. Неймовірно світла, добра, чуйна і красива дівчинка. І в той же час – справжній полковник: завжди сварилась на мене своїм тоненьким пальчиком і вимагала поважати тебе і як фахівця. І ти дійсно була найкращою тут», – написав чоловік.

За його словами, любові дружини вистачало нам усім навколо – діти завжди були на першому місці. «Ти навчила мене їх виховувати не тільки через суворість, а через любов – і я погодився, що твій метод ефективніший», – пригадав Соловей.

Валентині Савіцькій мало виповнитися 33 роки фото: Ігор Соловей

Чоловік згадав, що заради дітей Валентина увійшла в батьківський комітет школи, заради дітей колег займалась їхнім літнім відпочинком, шукала різні варіанти і «буквально вигризала кожну можливість».

«Ти навчила мене знову любити. Ти моє щастя, моя доля (і карма, як би ти пожартувала). А ще друзі. Колеги. Україна. Ми всі осиротіли...». – написав він.

Соловей наголосив, що що кохав дружину все життя і назвав її найкращим, що сталося з ним. Він також попросив вибачення за те, що вони так і не встигли здійснити спільну мрію – разом подорожувати світом. За його словами, Валентина давно хотіла побувати в Парижі, відвідати США та багато інших країн.

«І тепер не знаю, як без тебе жити далі.... Приглядай за нами з небес будь ласка, так само турботливо як ти вмієш», – попросив чоловік.

Керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула від російського удару на полігоні в Київській області.

25 липня на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї російської атаки. У області приспустили державні прапори, а також обмежили проведення розважальних заходів.