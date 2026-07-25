Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
Чоловік Савіцької присвятив дружині зворушливий допис після її загибелі
фото: Ігор Соловей

Він назвав Валентину Савіцьку «найкращим, що сталось у його житті»

У своєму зверненні керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей закликав пам'ятати дружину такою, якою вона була за життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис.

 «Я хочу щоб ви усі знали, якою була моя Валя. Знали і пам'ятали саме такою. Неймовірно світла, добра, чуйна і красива дівчинка. І в той же час – справжній полковник: завжди сварилась на мене своїм тоненьким пальчиком і вимагала поважати тебе і як фахівця. І ти дійсно була найкращою тут», – написав чоловік.

За його словами, любові дружини вистачало нам усім навколо – діти завжди були на першому місці. «Ти навчила мене їх виховувати не тільки через суворість, а через любов – і я погодився, що твій метод ефективніший», – пригадав Соловей.

Валентині Савіцькій мало виповнитися 33 роки
Валентині Савіцькій мало виповнитися 33 роки
фото: Ігор Соловей

Чоловік згадав, що заради дітей Валентина увійшла в батьківський комітет школи, заради дітей колег займалась їхнім літнім відпочинком, шукала різні варіанти і «буквально вигризала кожну можливість».

«Ти навчила мене знову любити. Ти моє щастя, моя доля (і карма, як би ти пожартувала). А ще друзі. Колеги. Україна. Ми всі осиротіли...». – написав  він.

Соловей наголосив, що що кохав дружину все життя і назвав її найкращим, що сталося з ним. Він також попросив вибачення за те, що вони так і не встигли здійснити спільну мрію – разом подорожувати світом. За його словами, Валентина давно хотіла побувати в Парижі, відвідати США та багато інших країн.

«І тепер не знаю, як без тебе жити далі.... Приглядай за нами з небес будь ласка, так само турботливо як ти вмієш», – попросив чоловік.

Керівниця центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України Валентина Савіцька загинула від російського удару на полігоні в Київській області.

25 липня на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок цієї російської атаки. У області приспустили державні прапори, а також обмежили проведення розважальних заходів.

Читайте також:

Теги: трагедія смерть Київщина балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дослідники проаналізували дані сотень тисяч учасників британського біомедичного проєкту UK Biobank
ДНК неандертальців підвела імунітет сучасних людей – вчені
17 липня, 04:14
Слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу
Ракетний удар по Київщині: загинуло 10 осіб, ще близько 100 – поранені
Вчора, 15:09
Росія накопичила ракети, найближчими днями потрібно реагувати на тривоги
Росія накопичила ракети. Повітряні сили звернулись до українців
Вчора, 15:20
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
Київ та область: графіки відключення світла 30 червня 2026 року
29 червня, 11:54
Останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ
У Миколаєві попрощалися з командиром 154 ОМБр, якого знайшли застреленим
4 липня, 17:38
Правління Хамада бін Халіфа Аль Тані Катаром тривало з 1995 по 2013 роки
Помер колишній емір Катару
12 липня, 13:59
У зв’язку з обмеженнями також зміниться схема руху громадського транспорту
На Білоцерківщині 24 липня буде перекрито залізничний переїзд: схема об’їзду
23 липня, 14:22
Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини
Повторна тривога через можливий балістичний удар тривала 33 хвилини
Сьогодні, 03:39
Упродовж багатьох років Павло Мазуренко працював задля розвитку українського спорту
Пішов з життя генсек Федерації каное України Павло Мазуренко
21 липня, 17:40

Події в Україні

«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
«Як без тебе жити»: чоловік комунікаційниці УДО опублікував щемливий допис
Росіяни вдарили по пожежній частині та АЗС на Полтавщині
Росіяни вдарили по пожежній частині та АЗС на Полтавщині
Росія атакувала Україну ракетами та 157 дронами: є влучання
Росія атакувала Україну ракетами та 157 дронами: є влучання
Втрати ворога станом на 25 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 25 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 липня 2026 року
РФ убила на Київщині керівницю міжнародного центру УДО Савіцьку
РФ убила на Київщині керівницю міжнародного центру УДО Савіцьку

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
106K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
71K
Актор-воїн Ігор Ласточкін жартівливо відреагував на призначення Драпатого (фото)
55K
Порошенко ставав на коліна. Депутат-історик нагадав, як офіційний Київ сприяв історичному примиренню з поляками

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
Суд відмовився знімати арешт із майна Єрмака
Вчора, 16:54
Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
23 липня, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua