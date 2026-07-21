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Тариф на воду в столиці може зрости майже на 60 гривень: розрахунки «Київводоканалу»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тариф на воду в столиці може зрости майже на 60 гривень: розрахунки «Київводоканалу»
З 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення
фото: himanaliz.ua

Скільки доведеться платити за куб води та як пояснюють зростання цін у «Київводоканалі»

У столиці планують переглянути вартість послуг із централізованого водопостачання та водовідведення. У разі ухвалення відповідного рішення міською владою, сумарний тариф для киян зросте на 58,52 грн і сягне 88,90 грн за кубометр. Про це свідчать розрахунки «Київводоканалу», надані у відповідь на запит Рбк-Україна, інформує «Главком».

Як зміниться вартість за куб:

  • Водопостачання: 50,69 грн за 1 куб. м (наразі тариф становить 16,16 грн);
  • Водовідведення: 38,21 грн за 1 куб. м (наразі – 14,22 грн). 

Якщо міська влада затвердить ці пропозиції, загалом тарифи на воду в столиці зростуть на 58,52 грн за один кубічний метр – до 88,90 грн.

Чому тариф піднімають саме зараз?

У «Київводоканалі» зазначають, що крок є вимушеним, а перегляд цін до економічно обґрунтованого рівня необхідний для забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури в умовах війни.  

Ключові причини перегляду цін:

  • Електроенергія: витрати на світло, які є головною складовою тарифу, зросли втричі порівняно з 2022 роком.
  • Паливо та реагенти: вартість пально-мастильних матеріалів зросла понад удвічі, а окремих реагентів для очищення води – майже втричі.
  • Ремонт і мережі: через зношеність систем та постійні ворожі атаки суттєво подорожчали запчастини та аварійні роботи.
  • Зарплати: підвищився рівень мінімальної та середньої заробітної плати працівників підприємства.

Підвищення тарифів на воду по Україні

Нагадаємо, з 1 липня по Україні почали переглядати тарифи на водопостачання та водовідведення. Найвищі тарифи встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці ціни зросли відразу втричі. Також підвищити тарифи на воду планує і Львів. У мерії пояснюють, що тариф потрібно переглянути через подорожчання електроенергії, підвищення зарплат та податків. Всі водоканали країни мають подати розрахунки нових тарифів місцевим органам влади до 20 серпня.

До слова, мешканців Миколаєва, які роками накопичували борги за воду, можуть очікувати не чергові попередження від комунальників, а розмови з колекторськими агентствами. Водоканал вирішив змінити тактику і залучити приватних стягувачів, яким заплатять понад мільйон гривень, але лише за умови, що вони реально повернуть гроші підприємству.

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Теги: Київ комуналка послуги тарифи

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