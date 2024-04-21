21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

21 квітня не слід ходити на риболовлю

21 відзначається Міжнародний день коноплі та Всесвітній день творчості та інновацій. Віряни вшановують пам’ять священномученика Януарія.

Міжнародний день коноплі

Міжнародний день коноплі, присвячений підвищенню обізнаності про переваги коноплі та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року і став важливою подією для конопляної промисловості. Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання коноплі, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інновацій

21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інновацій (World Creativity and Innovation Day). Свято з’явилось у 2002 році, а у 2017 році Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій у всіх аспектах людського розвитку.

Яке сьогодні релігійне свято

21 квітня в церковному календарі – День священномученика Януарія. Про життя Святого Януарія ми знаємо вкрай мало. Будучи християнином, він відзначився такою ревністю у вірі, що був з часом висвячений на єпископа міста Беневенто. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, римська влада заарештувала Созія і Прокла - дияконів Януарія. Єпископ у різний спосіб намагався їх врятувати, однак згодом сам опинився під арештом і був засуджений до смертної кари.

Що не можна робити цього дня

Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.

Не слід ходити на риболовлю.

Не рекомендується також у цю п'ятницю прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: на річці ламається лід – буде хороший врожай хліба;

побачити зграю ворон – будуть неприємності або навіть проблеми;

червоні відтінки біля місяця – до грози;

йде дощ – буде хороший врожай зернових.

Пам’ятні події 21 квітня

1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики, щоб завоювати державу ацтеків;

1910 рік – день, коли комета Галлея максимально наблизилася до нашої планети;

1920 рік – у Варшаві УНР та Польща підписують загальну та торгово-економічну конвенцію, згідно з ними Польща визнала незалежність Української Народної Республіки й обіцяла їй військову допомогу;

1944 рік – у Франції жінки отримали право голосу на виборах;

1960 рік – в Бразилії змінюється столиця, нею стало спеціально збудоване для цього однойменне місто Бразиліа;

1996 рік – вбивство першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва, якому було 52 роки;

2019 рік – у другому турі президентських виборів в Україні на пост було обрано Володимира Зеленського.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.