Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інновацій
фото з відкритих джерел

21 квітня не слід ходити на риболовлю

21 відзначається Міжнародний день коноплі та Всесвітній день творчості та інновацій. Віряни вшановують пам’ять священномученика Януарія.

Міжнародний день коноплі

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Міжнародний день коноплі, присвячений підвищенню обізнаності про переваги коноплі та пропаганді її легалізації в усьому світі. Він відзначається 21 квітня кожного року і став важливою подією для конопляної промисловості. Цей день є нагодою ознайомити людей із багатьма способами використання коноплі, включно з її потенціалом як сталого джерела їжі, клітковини та ліків.

Всесвітній день творчості та інновацій

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

21 квітня кожного року відзначається Всесвітній день творчості та інновацій (World Creativity and Innovation Day). Свято з’явилось у 2002 році, а у 2017 році Організація Об’єднаних Націй проголосила його міжнародним днем, щоб підвищити обізнаність про роль творчості та інновацій у всіх аспектах людського розвитку.

Яке сьогодні релігійне свято

21 квітня в церковному календарі – День священномученика Януарія. Про життя Святого Януарія ми знаємо вкрай мало. Будучи християнином, він відзначився такою ревністю у вірі, що був з часом висвячений на єпископа міста Беневенто. Під час гонінь на християн за імператора Діоклетіана, римська влада заарештувала Созія і Прокла - дияконів Януарія. Єпископ у різний спосіб намагався їх врятувати, однак згодом сам опинився під арештом і був засуджений до смертної кари.

Читайте також:

Що не можна робити цього дня

  • Не можна в цей день набирати воду з річок та озер для господарських потреб, оскільки можна нарватися на гнів водяного.
  • Не слід ходити на риболовлю.
  • Не рекомендується також у цю п'ятницю прибирати в будинку, щоб не потривожити домового.

Народні прикмети

  • дивилися, який сьогодні день: на річці ламається лід – буде хороший врожай хліба;
  • побачити зграю ворон – будуть неприємності або навіть проблеми;
  • червоні відтінки біля місяця – до грози;
  • йде дощ – буде хороший врожай зернових.

Пам’ятні події 21 квітня

  • 1519 рік – іспанський конкістадор Ернан Кортес висаджується на узбережжі Мексики, щоб завоювати державу ацтеків;
  • 1910 рік – день, коли комета Галлея максимально наблизилася до нашої планети;
  • 1920 рік – у Варшаві УНР та Польща підписують загальну та торгово-економічну конвенцію, згідно з ними Польща визнала незалежність Української Народної Республіки й обіцяла їй військову допомогу;
  • 1944 рік – у Франції жінки отримали право голосу на виборах;
  • 1960 рік – в Бразилії змінюється столиця, нею стало спеціально збудоване для цього однойменне місто Бразиліа;
  • 1996 рік – вбивство першого президента Чеченської Республіки Джохара Дудаєва, якому було 52 роки;
  • 2019 рік – у другому турі президентських виборів в Україні на пост було обрано Володимира Зеленського.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

Читайте також: Деокупація Паски. Хто підсунув українцям «кулічі» і «пасХу»
Теги: свята традиції свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
17 березня, 21:00
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12 березня, 00:00
Треба повністю утриматись від їжі, провести день у праці, але ввечері знайти час для відвідування церковної служби
Чистий понеділок: що заборонено робити в перший день Великого посту, прикмети та звичаї
18 березня, 09:37
Лоліта продовжує мовчати про російську агресію. За таку позицію артистка потрапила під санкції від РНБО
Співачка-путіністка Лоліта заповіла, аби після смерті її прах розвіяли в Україні
18 березня, 21:45
За повір'ям, якщо цього дня з берези виходить багато соку – влітку буде багато дощів
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
21 березня, 00:00
Третього квітня відзначається Всесвітній день вечірки
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 квiтня, 00:17
4 квітня відзначається Всесвітній день моркви
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квiтня, 00:08
П'ятого квітня Україна відзначає укладення першої конституції України
5 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 квiтня, 00:09
31 березня християни західного обряду відзначають Великдень
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:19

Суспільство

21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
Фаріон зробила чергову заяву про російськомовних українців
Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
Лікарі дістали з серця захисника уламок боєприпасу: неймовірна історія порятунку
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка
Пройшов Афганістан, Майдан та АТО. Згадаймо Героя України Володимира Примаченка
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 квітня
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Як каратимуть українців, які не оновлять дані в ТЦК у 60-денний термін: роз’яснення
25K
Поліцейського на Вінниччині вбили військові? 28-ма бригада прокоментувала чутки
20K
Зухвале убивство поліцейського. Триває розшук підозрюваних (оновлено)
15K
Атака на військову базу Іраку: США та Ізраїль заявили про непричетність до удару
14K
Убивство поліцейського на Вінниччині зафіксувала бодікамера (відео)
12K
Одесит, що втратив дружину і сина через війну, зустрівся зі спікером Конгресу США

Новини

Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58
Уряд має терміново втрутитися в питання боргів на енергоринку – Енергоспівтовариство
19 квiтня, 11:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua