Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України

Угорщина хоче відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях в Україні

Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні

Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам Європейського Союзу документ, в якому виклала претензії до України щодо угорської національної меншини в країні. Про це стало відомо із заяви, яка є у розпорядженні «Радіо Свободи».

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У документі зазначено, що захист національних меншин є одним із пріоритетів, зазначених у переговорній рамці щодо вступу України до ЄС, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.

Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

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Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання.

«Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини», – йдеться у заяві.

Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні.

«Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами», – вказано у документі.

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Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.

«Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше», – зазначено у листі.

Наразі Україна не коментувала заяву Угорщини.

Вимоги Угорщини можуть стати значною перешкодою для подальшої інтеграції України до ЄС.

Нагадаємо, Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року.

До слова, очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.