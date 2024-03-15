Головна Світ Політика
search button user button menu button

Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
Угорщина хоче відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях в Україні
фото з відкритих джерел

Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні

Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам Європейського Союзу документ, в якому виклала претензії до України щодо угорської національної меншини в країні. Про це стало відомо із заяви, яка є у розпорядженні «Радіо Свободи».

У документі зазначено, що захист національних меншин є одним із пріоритетів, зазначених у переговорній рамці щодо вступу України до ЄС, а тому Угорщина вимагає відновлення прав національних меншин угорської громади в Україні на той самий рівень, який був до 2015 року.

Зокрема, Угорщина вимагає відновити права, які гарантують вільне використання угорської мови в Україні та відновити право на політичне представництво на регіональному та національному рівнях.

Вказано, що наразі в українських школах навчається 20 тис. учнів з угорською мовою навчання.

«Всупереч попереднім обіцянкам, потреби представників угорської громади в Україні були проігноровані, наприклад, у випадку визначення предметів, які мають викладатися українською мовою в школах угорської меншини», – йдеться у заяві.

Також в листі вказано, що після переформатування адміністративних районів в Україні, змінилося співвідношення населення в регіоні.

«Обов’язкове 10% співвідношення, яке національні меншини повинні досягти серед місцевого населення, щоб мати можливість претендувати на мовні права, не є виправданим у випадку з національними меншинами», – вказано у документі.

Також Угорщину не влаштовує, що угорська громада не має свого делегата у Верховній Раді.

«Угорщина просить, щоб угорській громаді було надано право на політичне представництво, і в цьому контексті було дозволено використання національної мови під час виборчих кампаній, референдумів та загалом у суспільному житті, як це було раніше», – зазначено у листі.

Наразі Україна не коментувала заяву Угорщини.

Вимоги Угорщини можуть стати значною перешкодою для подальшої інтеграції України до ЄС.

Нагадаємо, Угорщина просить Україну повернути права своїй національній меншині на Закарпатті, якими вона користувалася до 2015 року.

До слова, очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що зустріч прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і президента України Володимира Зеленського не відбудеться, поки Київ «не поверне права» угорській національній спільноті.

Читайте також: Про мову. Чому з Угорщиною треба бути особливо пильними?
Теги: Угорщина Європейський союз Україна лист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий переконаний, що слова священнослужителів підбурюють людей до насильства стосовно геїв
«Треба робити зміни». Солдат-гей закликав українські церкви до толерантності
8 березня, 22:00
Байден: «Україна може зупинити Путіна, якщо Америка буде разом з нею і дасть їй потрібну зброю»
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
8 березня, 06:30
України та Іспанії розпочали переговори про укладання двосторонньої безпекової угоди
Україна розпочала перемовини щодо гарантій безпеки зі ще однією країною
4 березня, 21:32
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
Всесвітній день інженерії. Які свята відзначаємо 4 березня
4 березня, 00:00
Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку замість відправляти свої війська
Польща зробила заяву щодо відправлення своїх військ в Україну
2 березня, 14:59
Головна проблема українського інформаційного порядку денного
Головна проблема українського порядку денного: баланс та пропаганда
1 березня, 22:03
Україна експортувала понад 64 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності
ЄС збільшить контроль за імпортом українського зерна через протести аграріїв
1 березня, 20:33
Голова американського міноборони наголошував, що схвалення додаткового фінансування для Києва важливе, аби не допустити ситуації у світі, де одна країна може перекроювати кордони своїх сусідів
Глава Пентагону повідомив, якій країні варто готуватися до нападу Путіна після України
29 лютого, 21:16
Україна зберігає лідерство в рейтингу з 18% шансів на перемогу
Букмекери оновили ставки на Євробачення-2024: яке місце прогнозують Україні
20 лютого, 11:19

Політика

Усі країни ЄС підтримують членство України, – Шмигаль
Усі країни ЄС підтримують членство України, – Шмигаль
Країни НАТО візьмуться за вдосконалення системи протиракетної оборони
Країни НАТО візьмуться за вдосконалення системи протиракетної оборони
Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії для України
Шольц оголосив про створення коаліції реактивної артилерії для України
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
Права нацменшин. Угорщина надіслала країнам ЄС листа з претензіями до України
Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
16K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
16K
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
11K
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки
5314
В Одесі пролунали вибухи, є влучання (оновлено)

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua