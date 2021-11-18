Нові правила фізичної підготовки військових: паперів – більше, тести – складніші

Нормативи з фізичної підготовки складають усі військовослужбовці ЗСУ, незалежно від військових звань та посад

Оновлена Інструкція дозволить командуванню бути більш обізнаним про фізичні кондиції особового складу

З 1 січня фізичні кондиції військовослужбовців Збройних сил України перевірятимуть за новою інструкцією, яку затверджено цьогорічним Наказом Міністерства оборони України № 225. Про це повідомляє АрміяInform.

Новий порядок почне діяти з 1 січня 2022 року. Серед нововведень – ведення на кожного військовослужбовця картки обліку фізичної підготовки, а також 15 різних відомостей, журналів та облікових форм. Крім того, для організації фізпідготовки, у кожній військовій частині має бути видано дев'ять наказів.

Також документом унормовано порядок перевірки фізичної підготовленості: віднині всі військовослужбовці перевірятимуться на відповідність нормативам щокварталу.

Щодо самих нормативів фізичної підготовки для особового складу ЗСУ, вони не зазнали суттєвих змін. За новою Інструкцією, тест на загальну фізичну підготовленість із 2022 року для чоловіків включатиме:

підтягування на перекладині, біг на 100 метрів і біг на 3 кілометри для вікових груп до 40 років;

біг на 2 кілометри, дві силові вправи (підтягування, згинання та розгинання тулуба) для чоловіків вікових груп 40-49 років;

біг на 1 кілометр і дві силові вправи – підтягування або згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба для вікових груп понад 50 років.

Для жінок:

біг на три кілометри, дві силові вправи – згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання та розгинання тулуба для вікових груп до 30 років;

ті ж самі дві силові вправи та біг на два кілометри для жінок 30-39 років;

ідентичні вправи та біг на один кілометр для тих, кому понад 40 років.

Також у нову Інструкцію введено перевірку фізичної готовності до бойової діяльності. Вона перевірятиметься двічі на рік – у спеціальних та основних військах. Для цього розроблені тести фізичної готовності, які передбачають спеціальні вправи, що відрізняються від тестів загальної фізичної підготовленості.

Як повідомлялося раніше, працівник психоневрологічного інтернату збирав дані про українських військових для «ЛНР».

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