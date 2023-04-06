Нові введення соціальної політики: як держава захищатиме військових

Держава проводитиме міцну соціальну політику для підтримки військових під час бойових дій та після демобілізації

5 квітня Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів обговорив соціальний захист та надання окремих статусів захисникам/захисницям України та членам їх сімей. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Відкриваючи захід, голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко зазначив, що збройна агресія Росії проти України потребує від органів державної влади належного реагування, в тому числі у сфері формування і реалізації ветеранської політики.

Статус учасника бойових дій

Під час засідання слухань у Комітеті одним з перших було порушено питання забезпечення процедури надання статусів учасникам бойових дій. Наразі в Україні створено і функціонують 21 комісія, які приймають рішення про надання статусу учасника бойових дій.

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«Загалом по лінії Міністерства оборони на сьогодні ми маємо понад 326 тисяч учасників бойових дій, – зазначив Державний секретар Міноборони Ващенко. – Відбулося вже декілька нарад із головами комісій для того, щоб унеможливити різні стандарти, різні підходи у процедурі надання статусів і максимально знизити кількість скарг».

Варто зазначити, що в березні 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана за реєстр. №9141, який пропонує надати право, зокрема, комісіям за заявою військовослужбовця або його представника витребовувати у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу.

«Він тільки-тільки зареєстрований, але його основна мета – зменшити бюрократизацію процесу, зробити державні органи більш відкритими до військовослужбовців і ветеранів. Ця тема буде актуальна зовсім скоро, коли почнуть демобілізовуватися військові», – впевнена представниця ГО «Юридична сотня» Вікторія Олійник.

Військові пенсії

Заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко в свою чергу наголосила на проведенні індексації військових пенсій як в 2022 році, так і в березні 2023 року. Пенсійний фонд проіндексував понад 553 тис. пенсій, середній розмір підвищення військової пенсії склав на рівні 1200 грн. Після індексації з 1 березня середній розмір пенсійної виплати військових пенсіонерів склав понад 10575 грн.

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Також з 1 січня цього року встановлено щомісячні грошові виплати деяким категоріям осіб, наприклад тим, кому присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», осіб, яких після 2014 року нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, «За мужність» трьох ступенів або княгині Ольги трьох ступенів.

Виплати загиблим військовим

У Міністерстві оборони України звернули увагу на державницькі рішення щодо скасування військового збору для військовослужбовців (ставка військового збору становить 1,5% від нарахованої заробітної плати) та внесення змін до порядку виплати 15 мільйонів гривень родинам загиблих військових.

«Нещодавно цей порядок зазнав змін, тепер виплата відбувається одразу в розмірі 3 мільйони і далі рівними частинами впродовж 40 місяців», – зауважив Державний секретар Міністерства.

Зазначалося також, що наразі урядом напрацьовується механізм зручного отримання військовослужбовцями адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

«Прем'єр-міністром України визначено чітку вказівку для нашого міністерства очолити процес створення інституту ветеранського менторства, який передбачатиме створення структури спеціально підготовлених фахівців для адаптації військовослужбовців до цивільного життя», – резюмував директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів Руслан Приходько.

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Серед іншого учасники слухань у Комітеті обговорили питання фінансово-економічних можливостей держави та забезпечення численних пільг, передбачених законодавством у сфері соціального захисту захисників держави. Наразі Міністерство напрацьовує нову концепцію пільг, яка буде презентована до обговорення. Водночас учасники заходу звернули увагу на те, що питання надання пільг військовослужбовцям є вкрай чутливим. А отже рішення стосовно цього питання мають бути поміркованими та зваженими.

Забезпечення військових після демобілізації

За словами представників уряду напрацьовуються також комплексні пропозиції щодо забезпечення державним захистом військовослужбовців після демобілізації, відповідно до їх потреб, зокрема, стосовно: забезпечення демобілізованих військовослужбовців житлом, медичними послугами, протезуванням, послугами з реабілітації, роботою, грошовими виплатами та пенсією; сприяння економічній незалежності громадян, які отримали інвалідність внаслідок війни; терапії ПТСР; соціальної реабілітації військовослужбовців; впорядкування соціального захисту та категорій громадян, які прирівнюються до ветеранів війни; соціального захисту родин військових, зокрема, на рівні громад.

На думку голова підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їхніх підприємств і громадських об’єднань Комітету Сергія Гривка реалізація державної політики соціального захисту військовослужбовців має супроводжуватися ефективною комунікацією. Військові мають бути добре проінформовані про пільги, які вони можуть отримати.

Нагадаємо, що Комітет схвалив низку рекомендацій щодо нової державної ветеранської політики.

До слова, уряд хоче створити патронатну службу, яка полегшить інтегрування військових у цивільне життя після демобілізації. Також уряд хоче монетизувати довічні пільги для військових.