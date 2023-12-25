В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці

Проєкт поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук

В Україні може з'явитися незвичайне свято – День подяки Богові. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді. Про це йдеться в проєкті № 10371.

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Проєкт поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, через що документ має великі шанси на схвалення парламентом.

День подяки (Thanksgiving Day) – це типове американське свято, яке відзначається в останній четвер листопада. Головна ідея цього свята – вираження подяки за урожай і благополуччя родини та друзів. День подяки є часом для родинного об'єднання, висловлення вдячності та проведення часу разом. Основна ідея полягає в тому, щоб подякувати за все добре, що є в житті.

Тим часом, як свідчать результати щорічних опитувань «Главкома» кількість українців, які святкують Різдво Христове сьогодні, 25 грудня, всього за кілька років зросла до 75%. У 2016 році Різдво разом з усім світом 25 грудня висловлювали бажання святкувати біля половини (53%) українців, при цьому 27,5% респондентів були категорично «за» 7 січня. У 2021 році ситуація хоч і незначно, але змінилася на користь нового календаря: два роки тому вже понад 55% українців віддавали перевагу 25 грудня, а 24% опитаних таки хотіли святкувати Різдво 7 січня.