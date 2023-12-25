В Україні може з'явитися свято, яке шанують американці
Проєкт поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук
В Україні може з'явитися незвичайне свято – День подяки Богові. Відповідний проєкт постанови зареєстрований у Верховній Раді. Про це йдеться в проєкті № 10371.
Проєкт поданий групою депутатів, серед яких голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, через що документ має великі шанси на схвалення парламентом.
Тим часом, як свідчать результати щорічних опитувань «Главкома» кількість українців, які святкують Різдво Христове сьогодні, 25 грудня, всього за кілька років зросла до 75%. У 2016 році Різдво разом з усім світом 25 грудня висловлювали бажання святкувати біля половини (53%) українців, при цьому 27,5% респондентів були категорично «за» 7 січня. У 2021 році ситуація хоч і незначно, але змінилася на користь нового календаря: два роки тому вже понад 55% українців віддавали перевагу 25 грудня, а 24% опитаних таки хотіли святкувати Різдво 7 січня.
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