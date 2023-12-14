Мир між Вірменією та Азербайджаном: Пашинян обнадіяв новиною
Єреван і Баку можуть підписати мирну угоду до кінця поточного року
Підписання мирної угоди між Єреваном і Баку найближчим часом є реалістичним сценарієм, заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на церемонії відкриття засідання країн, які не мають виходу до моря. За його словами,договір може бути підписаний у найкоротші терміни за умови, що Азербайджан підтвердить узгоджені пункти. Про це пише Apa.
«Якщо Азербайджан підтвердить ці принципи, то підписання мирної угоди найближчим часом дуже реалістичне», – зазначив він.
Пашинян також назвав три основні принципи вірменської сторони – відкриття регіональних транспортних комунікацій за принципом збереження суверенітету країн, територією яких вони проходять, публічне визнання територіальної цілісності Вірменії (29 800 кв. км) та Азербайджану (86 600 кв. км), а також делімітація кордонів з урахуванням останніх радянських карт.
Раніше з аналогічною заявою виступив секретар вірменської Ради безпеки Армен Григорян. За його словами, Єреван може підписати мирну угоду до кінця поточного року, якщо буде прийнято запропоновані Вірменією принципи мирного процесу. У такому разі 70% тексту документа буде узгоджено, зазначає він.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв раніше заявив, що в Баку не бачать жодних перешкод для укладання мирної угоди з Єреваном. За його словами, основною проблемою було питання про вірменську меншість у Карабаху, яку Азербайджан вважає своєю внутрішньою справою. Алієв підкреслив, що угода також має бути включена до питання і про азербайджанську меншість, вигнану з Вірменії 30 років тому.
Нагадаємо, Вірменія та Азербайджан узгодили обмін військовополоненими. Баку випустить 32 особи, в той час як Єреван звільнить двох. Про це йдеться у спільній заяві адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва та апарату прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.
Серед осіб, яких планується повернути Вірменії, 26 були заарештовані під час антитерористичних заходів у грудні 2020 року в карабському районі Гадрут. Інші 6 осіб були затримані в різні часи на кордоні, і вже більшу частину покарання відбули.
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