Екснамісник Лаври Павло заявив, що святиню «зруйнував диявол»

Павло назвав нинішній стан монастиря «гидотою і запустінням»

Колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) після російського удару по Києво-Печерській лаврі, заявив, що за руйнуванням храмів стоїть «диявол», а нинішній стан Лаври назвав «порожнечею, гидотою і занепадом».

Відповідне звернення він опублікував на своєму YouTube-каналі, пише «Главком».

«Горе, коли руйнуються храми у будь-якій Помісній Церкві. Люди, які думають, що це вони роблять, – це робить диявол, який залишив Христа, його Церкву та віруючих людей до часу», – сказав Павло.

Екснамісник також розкритикував зміни, які відбуваються в Києво-Печерській лаврі після переходу частини храмів під управління державного заповідника.

«Сьогодні в Лаврі порожнеча, гидота і занепад. Братію виганяють із Лаври, храми закривають, у храмах танцюють, ставлять всякого роду неподібні кліпи, смажать, парять», – заявив він.

За словами Павла, віруючі не повинні нарікати на те, що відбувається. «Ми не повинні нарікати, бо гидота і запустіння у храмі – це завдяки тим людям, які воюють проти Церкви», – сказав митрополит.

Окремо він звернувся до монахів УПЦ МП, які досі залишаються на території монастиря. «Нікуди не йдіть. Залишайтеся в монастирі, моліться та бережіть віру», – закликав Павло.

Як відомо, Павло (Лебідь) є обвинуваченим у кількох кримінальних провадженнях, а судовий розгляд його справ триває. У ніч на 15 червня Києво-Печерська лавра зазнала пошкоджень під час російської атаки на Київ, зокрема сталася пожежа на даху Успенського собору.