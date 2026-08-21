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Одяг із хімчистки можуть продати: коли власник ризикує втратити річ

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Одяг із хімчистки можуть продати: коли власник ризикує втратити річ
Коли одяг із хімчистки можуть продати
фото:dialogs.org.ua

Якщо після завершення хімчистки власник тривалий час не забирає свій одяг, річ можуть реалізувати

Якщо клієнт вчасно не забирає одяг із хімчистки, це ще не означає, що виконавець може одразу ним розпорядитися. Водночас за певних умов незатребувану річ можуть реалізувати.

Для цього має минути щонайменше шість місяців після завершення строку виконання замовлення, а власника повинні двічі письмово повідомити про необхідність забрати одяг. Про це повідомляє «Судово-юридична газета», передає «Главком».

Пальто, куртка чи інша річ після завершення хімчистки може залишатися у виконавця протягом тривалого часу. Наприклад, клієнт може забути про замовлення або з інших причин не прийти за ним у визначений день.

Однак пропущена дата отримання не означає, що хімчистка одразу отримує право розпоряджатися майном. Для реалізації незатребуваної речі закон встановлює певні умови та строки.

Що відбувається з незабраною річчю

Порядок надання послуг хімічного чищення та фарбування (перефарбування) виробів визначає пункт 22 Правил побутового обслуговування населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року №614.

Норма передбачає ситуацію, коли виконавець уже виконав замовлення, але споживач не прийшов за своєю річчю у строк, зазначений у договорі.

За таких обставин очищений або пофарбований виріб може бути реалізований. Проте одного лише факту тривалої відсутності клієнта для цього недостатньо.

Коли хімчистка може продати одяг

Ключовою умовою є строк. Реалізувати незатребувану річ дозволено не раніше ніж через шість місяців після завершення строку виконання замовлення.

Тобто відлік починається не з моменту, коли клієнт востаннє контактував із хімчисткою, і не з дня першого нагадування про готовність замовлення.

Наприклад, якщо за договором хімчистка мала виконати роботу до 1 вересня, шестимісячний період відраховується після завершення цього строку. Водночас навіть після його спливу виконавець не може автоматично виставити річ на продаж.

Власника повинні двічі попередити

Перед можливою реалізацією виробу хімчистка має двічі письмово нагадати споживачу про необхідність його забрати.

Правила уточнюють, що таке нагадування має бути направлене з повідомленням.

Отже, процедура складається не лише з очікування шести місяців. Виконавець також повинен виконати вимогу щодо письмового повідомлення власника.

Чи можна просто зателефонувати клієнту

Пункт 22 говорить саме про дворазове письмове нагадування з повідомленням. Тому звичайні телефонні дзвінки не варто ототожнювати з процедурою, прямо передбаченою Правилами.

Так само сама норма не говорить про те, що повідомлення через месенджер у будь-якому випадку замінює письмове нагадування.

Таким чином, для реалізації речі мають бути дотримані встановлені правила, а не лише зроблена спроба зв'язатися з клієнтом.

Чи може хімчистка просто залишити одяг собі

Незабрана річ не переходить автоматично у власність виконавця. Пункт 22 передбачає саме можливість реалізувати очищений або пофарбований виріб за дотримання визначених умов.

Крім того, правила встановлюють, що така реалізація здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

Тому шестимісячний строк сам по собі не означає, що після його завершення хімчистка може довільно розпорядитися чужим пальтом, курткою чи іншим одягом.

Навіщо зберігати квитанцію

Для клієнта важливо знати, коли саме хімчистка повинна була виконати замовлення. Ця інформація міститься в документах, які оформлюються під час отримання послуги.

Правила передбачають, що побутова послуга надається відповідно до договору між споживачем і виконавцем, а її надання підтверджується договором та/або розрахунковим документом.

Тому квитанцію або інший документ із хімчистки варто зберігати до моменту отримання речі.

Що робити, якщо квитанція загубилася

Втрата документа не означає, що клієнт автоматично втрачає можливість отримати свій одяг.

Правила передбачають окрему процедуру для випадку, коли споживач втратив договір та/або розрахунковий документ. Отримати побутову послугу в такій ситуації можна за письмовою заявою та за умови пред'явлення документа, що посвідчує особу.

Тому через загублену квитанцію не варто відкладати отримання готової речі.

Якщо хімчистка пошкодила одяг

Ситуація змінюється, якщо проблема полягає не в тому, що клієнт не забирає замовлення, а в якості самої послуги.

Якщо після хімчистки річ змінила колір або форму, була пошкоджена чи результат роботи має інші недоліки, йдеться вже про права споживача у зв'язку з неналежним виконанням послуги.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав про випадок із українкою, яка після перельоту з Варшави до канадського Галіфакса з пересадкою у Цюриху виявила пошкоджений багаж. За її словами, валізу відкрили, частина цінних речей зникла, а одяг з українською символікою був порізаний

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Теги: закон одяг речі

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