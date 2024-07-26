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Олександру Сирському – 59. Що відомо про головнокомандувача ЗСУ

Мар’яна Мигаль
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Олександру Сирському – 59. Що відомо про головнокомандувача ЗСУ
З лютого 2024 Сирський став головнокомандувачем Збройних сил України
Фото: Армія.Inform

У 2019-му Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ 

Сьогодні, 26 липня, головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському виповнюється 59 років. Воєначальник має досвід бойових дій проти військ російських окупантів ще з 2014 року. 

Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у селищі Новинки (Володимирська область на той момент радянської Росії) у родині військовослужбовця. У 70-х роках його батька перевели на службу в УРСР, тому школу майбутній головком закінчив у Харкові.

Першу військову освіту Сирський здобув у Московському загальновійськовому командному училищі, проте згодом навчався в Академії Збройних Сил України (оперативно-тактичний рівень) та Національному університеті оборони (оперативно-стратегічний рівень). Закінчив ці заклади з відзнакою.

Олександру Сирському – 59. Що відомо про головнокомандувача ЗСУ фото 1

Починав службу у званні командира взводу мотострілецької дивізії у місті Лубни на Полтавщині, та до теперішнього часу Олександр Сирський пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача. Зокрема, командував полком 6-ї дивізії Нацгвардії в Чугуєві у 90-х, а на почату «нульових» був командувачем 72-ї механізованої бригади ЗСУ у Білій Церкві. У 2013 році обіймав посаду заступника начальника Головного командного центру ЗСУ, відповідав за співпрацю з НАТО.

На початку воєнного конфлікту на сході України у 2014 році Сирський очолив штаб АТО, потім був призначений командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. З 2017 року – командувач АТО, яку згодом було переформатовано в Операцію об'єднаних сил (ООС).

У 2019-му Сирський став командувачем Сухопутних військ ЗСУ та на цій посаді зустрів повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

З лютого 2024 – Головнокомандувач Збройними силами України. Має військове звання генерал-полковника з серпня 2020-го. Нагороджений орденом «Золота зірка» з присвоєнням звання Героя України у березні 2022 за успішну оборону Київщини від російських військ.

Особисте життя

Про особисте життя Сирського небагато інформації. Відомо, що він одружений з Тамарою Харченко, яка працює в Державній фіскальній службі. Подружжя має двох синів – Олександра та Антона. Як розповідав сам генерал у кількох інтерв'ю, він дуже мало спить. В рідкі години відпочинку читає книжки з історії та філософії.

Олександру Сирському – 59. Що відомо про головнокомандувача ЗСУ фото 2

Бойовий досвід

Воєначальник має досвід бойових дій проти військ російських окупантів ще з 2014 року. На посаді очільника штабу АТО брав активну участь в одній з найскладніших для України на той момент операції у Дебальцевому на Донеччині. Був одним із командирів під час боїв у Вуглегірську, селах Рідкодуб та Логвінове.

Сформована ним група «Барс» прикривала вихід українських сил із Дебальцевого. Тоді під командуванням Сирського знаходилися близько 4,5 тис. військових, яким протистояли до 20 тис. бойовиків.

«Для нас відхід з Дебальцевого був ключовим моментом, що відтягує найкращі сили противника. Після цих боїв не було серйозних, масштабних спроб здійснити атаку. Противник зазнав тяжких втрат», – говорив генерал.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії Олександр Сирський перебував в епіцентрі бойових дій. Зокрема, він очолював оборону Києва у березні-квітні 2022 року. Під його командуванням було створено два кільця оборони столиці: на зовнішніх околицях та в межах міста.

Також було зруйновано мостові переходи в Київській області, підірвано дамбу на річці Ірпінь у Козаровичах, що призвело до затоплення позицій російської армії та завадило наступу ворога на столицю.

У вересні 2022 року Олександр Сирський керував контрнаступом ЗСУ у Харківській області, внаслідок якого було звільнено сотні населених пунктів. Головний акцент було зроблено на швидке просування вперед. Лише першого дня ЗСУ просунулися на 18 км, вдалося захопити велику кількість російської техніки. У ході Слобожанської операції звільнили такі великі міста, як Ізюм, Балаклія, Куп'янськ. Потім у Донецькій області повернулися під контроль України міста Лиман, Святогірськ.

На посаді командувача Сухопутних військ у зоні відповідальності Сирського було оперативно-стратегічне угруповання військ ЗСУ «Хортиця», зокрема командування оборонними операціями в Соледарі, Бахмуті, Авдіївці.

Олександру Сирському – 59. Що відомо про головнокомандувача ЗСУ фото 3

Призначення Головнокомандувачем ЗСУ

З 8 лютого 2024 року Олександр Сирський замінив на посаді Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Цьому передувало кілька місяців напружених дискусій у владі та суспільстві.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи призначення Сирського, назвав його «найбільш досвідченим українським командувачем». Кадрову ротацію голова країни пояснив необхідністю «змінити підхід" до управління фронтом, ротацій військових, мобілізації та рекрутингу.

Своєю чергою Олександр Сирський у першій заяві на посаді наголосив на важливості чіткого й детального планування дій усіх органів військового управління, налагодження логістики для раціонального та швидкого розподілу озброєнь. Також, на його думку, основним завданням є постійне удосконалення методів ведення бойових дій та запровадження нових технічних рішень.

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Теги: Олександр Сирський

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