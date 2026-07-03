Окупаційна влада Криму отримала наказ терміново евакуювати документи

Після розпорядження про вивезення службових матеріалів частина чиновників окупаційної адміністрації поспішила залишити півострів

Окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали наказ терміново евакуювати службові документи й техніку. За даними партизанського руху «АТЕШ», аналогічні розпорядження отримали й інші окупаційні органи влади на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал руху «АТЕШ».

Як стверджують агенти руху, наказ надійшов від так званої «влади Криму», а виконати його необхідно було до 3 липня включно. «АТЕШ» повідомляє, що після отримання цього розпорядження частина чиновників, які мали доступ до службового транспорту та пального, почала залишати Крим. За даними партизанів, окремі представники окупаційної адміністрації оформили лікарняні або відпустки та виїхали до Краснодарського краю.

Також у русі зазначають, що аналогічні вказівки були доведені до низки інших окупаційних адміністрацій на півострові.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що з кінця травня тимчасово окупований Крим регулярно зазнає ударів Сил оборони України. На думку експертів, їхньою головною метою є логістична ізоляція російських військ на півострові. В ISW також вважають, що відтік населення з Криму може мати як короткострокові, так і довгострокові демографічні наслідки.

Нагадаємо, раніше гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов визнав, що на півострові зберігається гострий дефіцит пального, а швидко вирішити проблему не вдасться.

Крім того, окупаційна влада повідомляла про перебої з електропостачанням і складнощі в роботі громадського транспорту. На цьому тлі Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій та логістичній інфраструктурі окупантів на півострові.