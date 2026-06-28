Бойова частина ракети впала поблизу столичної багатоповерхівки (фото)

Фахівці викопали із землі небезпечну знахідку та транспортували для подальшого знищення

Після нічної ворожої атаки в Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети, що впала прямо поблизу житлової багатоповерхівки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Поліцію Києва.

Мешканці одного з житлових будинків у Дарницькому районі поінформували правоохоронців про виявлення небезпечної знахідки. На місце оперативно прибули поліцейські, які евакуювали мешканців прилеглого будинку, забезпечили охорону місця події та огородили небезпечну територію до прибуття вибухотехніків.

Мешканці одного з житлових будинків у Дарницькому районі поінформували правоохоронців про виявлення небезпечної знахідки фото: Нацполіція

Фахівці поліції та рятувальники вилучили бойову частину ракети. Небезпечний предмет обережно викопали із землі та транспортували для подальшого знищення в умовах спеціалізованого полігону.

«Поліція Києва закликає громадян у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближатися до них, не торкатися та негайно повідомляти про знахідку на спецлінію 102 або 101», – закликали правоохоронці.

У Дарницькому районі столиці вибухотехніки вилучили бойову частину ракети поблизу багатоповерхівки фото: Нацполіція

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня російська окупаційна армія атакуваа Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. Одна людина постраждала.

За даними Повітряних сил, у ніч на 28 червня противник атакував Україну двома протикорабельними ракетами Циркон/Онікс із Курської області, шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, та 142 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема, реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Донецьк, Гвардійське (Крим).