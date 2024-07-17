Перетин кордону: Держприкордонслужба назвала обов’язкову умову для чоловіків

У разі відсутності військово-облікового документа в чоловіків прикордонники відмовлятимуть у виїзді з України

Відсьогодні наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

«У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку шостому Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», – йдеться в повідомленні.

Категорії осіб, яким, відповідно до правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися.

Як повідомлялося, починаючи з 17 липня 2024 року чоловіків віком від 18 до 60 років не випускатимуть із України без військового квитка.

До слова, у пункті пропуску на кордоні з Румунією харків'янка вирішила проявити неабияку винахідливість, спробувавши перевезти свого нареченого через кордон у найнесподіванішому місці – за спинками задніх сидінь свого Мерседеса.