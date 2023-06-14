Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової

Тарас Чорновіл наполягає, що Михайлову не ображав і напад на нього із цим не пов’язаний

«На мене напали звичайнісінькі тітушки»

Колишнього нардепа-«регіонала» Тараса Чорновола 13 червня молодики у спортивних костюмах облили зеленкою і сечею, після чого закинули у сміттєвий бак. Це буцімто мало стати покаранням за те, що Чорновіл образив Аліну Михайлову – депутатку «Київради» від «Голосу», керівницю медичної служби батальйону «Вовки Да Вінчі» і дівчину Героя України Дмитра Коцюбайла, (Да Вінчі), який кілька місяців тому загинув на фронті.

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Пікантності ситуації додає і те, що Михайлова зараз опинилася у центрі іншого скандалу – вона судиться за квартиру у Києві, на частину якої, на її думку, має право, адже вона з Коцюбайлом кілька років прожили у фактичному шлюбі. Коли це стало відомо на широкий загал коментатори розділилися: одні висловлювалися на підтримку Михайлової, інші стали її звинувачувати і називати аферисткою. Були й ті, хто вирішив, що Чорновіл потрапив у сміттєвий бак саме через критику у бік Аліни Михайлової і знагаданий судовий процес…

«Главком» запитав у Тараса Чорновіла, кого він сам звинувачує у сьогоднішньому нападі і чи пов’язує свій конфлікт з Михайловою у мережі зі вчорашнім інцидентом.

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Тараса Чорновола кидають у смітник кадр з відео

«У цьому замішано дуже багато провладних політиків…»

Пане Тарасе, у коментарі журналістам ви заявили, що ця акція є замовленням Офісу президента за критику влади. Поясніть, будь-ласка, до чого тут влада? Востаннє таким чином розправлялися з екс-регіоналами 9 років тому…

А до того, що все це мало аж надто штучний вигляд! На мене напали звичайнісінькі тітушки. Серед цієї зграї з 20 осіб лише двоє щось говорили. У тих двох було завдання відпрацювати на камери. Не давали мені сказати ані слова, тільки верещали. І це все знімає десяток камер. Спеціально підготовлених для створення картинки.

Підозріло і те, як точно нападники знали не лише де я живу, а і яка у мене машина.

У цій ситуації я не маю ніяких претензій до Аліни Михайлової. Вважаю, що вона вчинила страшну річ, обізвавши половину суспільства «порохоботами». Включно із тими людьми, які не є прихильниками Петра Порошенка. Є окреме середовище патріотичних громадян, не лояльне до влади. От на нього і йде наступ.

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У цьому замішано багато провладних політиків. З-поміж них, наприклад, Мар’яна Безугла (депутатка від «Слуги Народу», заступниця голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки – «Главком»), Дмитро Литвин (один із спічрайтерів Володимира Зеленського, – «Главком»). Ось ці люди дану тему розкручують. Та нічого в них не вийде. Для мене це дуже показово. Це означає, що за останні кілька днів я написав щось дійсно правильне.

Тож так, це добре спланований напад за участю високоорганізованої групи звичайних тітушок. Таким чином намагаються заглушити критику у бік Зеленського та його оточення. До цих подій причетні, на мій погляд, Сергій Іванов та Володимир Петров. Перший був колишнім прокурором у Луганській області, а другий – кримінальник.

Маєте на увазі журналіста та продюсера каналу «Ісландія»?

Так, це люди, які удвох працюють зараз на Андрія Єрмака (голова Офісу президента – «Главком»). Це його гоп-компанія медіакілерів. Не беруся стверджувати, що це точно вони, але вони мерзенним ділом займаються. Мені казали, що такі брудні справи вони практикують.

От мені вже зараз присилають повідомлення, що невдовзі світ побачать інформаційні матеріали, де буде вказано, що це саме Петров та Іванов займаються усім цим ділом.

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Петров раніше вже організовував тітушок, коли було переслідування і цькування Арсенія Яценюка (одним із епізодів цього цькування була розмова між Яценюком та шоуменом Олексієм Дурнєвим, під час якої останній простягнув Яценюку морквину зі словами: тримайте, Арсенію Петровичу – як символ влади. Згодом додав, що морква від Володимира Петрова. Яценюк відказав Дурнєву: «Дивися, щоби я тобі це к дупу не запхав». Діалог стався восени 2013 року – «Главком»).

У моєму випадку почерк Петрова теж чітко видно. Саме він вперше використав технологію тітушок. В Україні це явище з’явилося за політтехнологічним проєктом Петрова. Замовлення створити такий проєкт тоді надійшло від Віктора Януковича.

Тим, хто переконаний, що все ж таки це влаштували прихильники Михайлової, наведу один конкретний момент. По-перше, я своїм дописом не її ображав. Я образився на 5 канал. Написав, що запрошувати в ефір на цьому каналі людину, яка глядачів без розбору назвала порохоботами і закликала вішати цих людей на парканах, абсолютно неприйнятно. Далі мені йшлося не про Михайлову, а про згортання свободи слова. Не нам запрошувати людей, які несуть провладну пропаганду. Ми вже маємо для цього загальнонаціональний телемарафон. У ньому провладні політики і всілякі підолігархічні шм*ри вихваляють владу.

Взагалі жодної згадки про Михайлову там не було. Допоки за день після написання посту не вилізли, як за командою, боти. І відомі люди, на кшталт Сергія Стерненка, і звичайні боти вилили на мене тонни лайливих коментарів та образ. Ще за якихось три дні все вщухло, як за наказом. І тепер ось знову почалося.

Скажу ще раз: мені, направду, байдуже до Аліни Михайлової. Їй своїх проблем вистачає.

Депутатка Київради Аліна Михайлова пораділа тому, що Чорновола кинули у сміттєвий бак Фото: Facebook Аліни Михайлової

«Війна і політика мають бути окремо»

Бачили, як Михайлова відреагувала на інцидент з вами? Будете якось відповідати?

Бачив, але не буду. Не хочу витрачати на це час. Вона військова. Звинувачувати її у чомусь не хочеться, бо війна і політика мають бути окремо. Хоч би що військові не говорили на адресу політиків. Це їхнє право. То про що може бути мова?

Та й зрештою, людина з таким рівнем культури мене просто не цікавить за визначенням.

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Коментуючи напад на себе в одному з ефірів, ви сказали, що вам погрожували перед цим неодноразово. Хто саме? Назвете прізвища?

Останнім часом став помічати одну цікаву річ. Коли пишу негативні думки про Зеленського – реакції від Офісу взагалі ніякої. Офіс Президента не займається честю і гідністю свого лідера. Складається враження, що їм якось наплювати.

Дописи про Єрмака викликали вже помітнішу реакцію. Іноді на моїй сторінці у Facebook у коментарях хтось обурювався. Та варто мені було лише зачепити Михайла Подоляка (радник глави Офісу президента, – «Главком»), як одразу ж активізувалася вся ботоферма.

А щодо нинішньої реакції, то її могли спровокувати мої пости у Telegram та відео на YouTube, де я питаю Зеленського, як так сталося, що у країні гарантії безпеки надані президентові від росіян (Тарас Чорновіл має на увазі, що президента Зеленського, на його думку, росіяни жодного разу не намагалися вбити від початку повномасштабного вторгнення, – «Главком»)? А також про падіння авторитету президента на міжнародній арені.

Якщо в Офісі президента є бажання спростувати все, то нехай. Хай спробують довести, що ці тітушки – не від них. Тоді я заберу всі свої слова назад. Корона не впаде. Одначе, Янукович тітушок не здавав.

То ви зараз натякаєте на порівняння діючої влади з режимом Януковича?

Абсолютно прямо про це кажу. Просто Зеленському не пощастило отримати владу, коли у нас дуже серйозно піднявся народний дух. Сталося б інакше – він би все робив у стилі Януковича.

Повертаючись до останніх подій. Ви плануєте іти до суду через заподіяну вам кривду?

Е, ні. Я виконав свій обов’язок як громадянин. Від мене вимагалося, згідно з процедурою, подати заяву про правопорушення, вчинене проти мене. А далі вже справа правоохоронців. Нехай вирішують самі, чи відкривати їм яке-небудь провадження. Від себе я жодних вимог не висував. Мені байдуже, що буде далі з цим.

Як ваше самопочуття після нападу, до речі?

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Та все гаразд. Нападники діяли дуже акуратно, щоби ненароком не завдати мені ушкоджень, які підпадають під кримінальні статті.

А охорону наймати не будете?

Та яку, в біса охорону, слухайте… Я вам не шизофренік якийсь. Мене хотіли залякати, я показав, що цього зробити не вийде. От зараз із вами договорю і напишу свої думки про все, що трапилося зі мною.

На вашу думку, чи потрібно таким експертам як ви коментувати все підряд?

А що, нехай вам Подоляк краще замість мене коментує? Я знаюся на внутрішній і зовнішній політиці дуже добре. То чому б мені не відкоментувати?

Богдан Боднарук, для «Главкома»