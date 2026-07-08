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Стамбул накрили масові протести через саміт НАТО

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стамбул накрили масові протести через саміт НАТО
Тисячі людей скандували антиамериканські гасла у Стамбулі
фото: AP

Учасники демонстрації звинуватили Альянс у «глобальній гегемонії» та скандували антиамериканські гасла

У Стамбулі відбулася багатотисячна акція протесту проти саміту НАТО, який проходить в Анкарі. Учасники демонстрації заявили, що виступають проти проведення зустрічі Альянсу на території Туреччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AP.

За даними агентства, у центрі Стамбула на протест вийшли тисячі людей. До акції долучилися представники лівих рухів, пропалестинських організацій та курдських політичних сил.

Колона демонстрантів пройшла центральними вулицями міста. Під час ходи учасники вигукували антиамериканські гасла, зокрема: «Вбивці, США, забирайтеся з нашої країни».

Один з учасників мітингу, 21-річний Алі Гюльтекін, пояснив, чому протестувальники виступають проти проведення саміту НАТО в Туреччині.

«Ми тут, щоб висловити протест проти проведення в Анкарі – за мільйони доларів – саміту НАТО, організації, яку ми вважаємо машиною для масових вбивств, створеною для збереження глобальної гегемонії», – сказав він.

Акція відбулася одночасно з проведенням саміту НАТО в турецькій столиці. Саме проведення зустрічі Альянсу в Анкарі стало приводом для протестних виступів у найбільшому місті країни.

За інформацією AP, участь у демонстрації взяли представники різних громадських і політичних об'єднань, які критично ставляться до політики США та діяльності НАТО. Водночас агентство не повідомляє про сутички між протестувальниками та правоохоронцями або масові затримання учасників акції.

Саміт НАТО в Анкарі присвячений питанням міжнародної безпеки, співпраці країн-членів Альянсу та підтримці партнерів. До Туреччини прибули керівники держав і урядів, а також високопосадовці країн НАТО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що однією з ключових тем його переговорів із президентом США на полях саміту стане посилення української системи протиповітряної оборони. За словами глави держави, сторони планують обговорити постачання зенітно-ракетних комплексів Patriot, необхідних Україні для захисту від російських балістичних ракет.

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Теги: протест НАТО США Туреччина

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