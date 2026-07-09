Трамп відповів, чи був саміт НАТО в Туреччині останнім для нього

Президент США заявив, що не планує завершувати участь у самітах Альянсу та високо оцінив зміни, які, за його словами, відбулися в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає саміт НАТО в Туреччині останнім у своїй політичній кар'єрі. За його словами, Альянс суттєво змінився, а нинішня зустріч дала позитивні результати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час спілкування з журналістами один із представників медіа звернув увагу, що Трамп раніше говорив про своє бажання відвідати саміт саме через його проведення в Туреччині. У зв'язку з цим президента США запитали, чи не був цей саміт останнім за його участю.

«Ні. Я думаю, що сьогодні вони пройшли великий шлях. Вони пішли на деякі поступки. І, на мою думку, сьогодні НАТО дуже сильно змінилося», – відповів Трамп.

Американський президент також наголосив, що Сполучені Штати не повинні нести основний фінансовий тягар утримання Альянсу.

За його словами, ще під час свого першого президентського терміну він домагався збільшення оборонних витрат союзників, однак після приходу до влади Джо Байдена ця політика, на його думку, була переглянута.

«І повторю, ми знаходимося там, щоб захищати їх, а не себе. Спочатку НАТО було створено для захисту від СРСР, тепер від Росії. Але тоді йшлося саме про Радянський Союз. І, якщо чесно, ми знаходимося дуже далеко. Нас розділяє океан. Подивимося», – заявив президент США.

Трамп також позитивно оцінив підсумки саміту, зазначивши, що під час зустрічі вдалося вирішити багато важливих питань.

«Це була дуже хороша зустріч», – підсумував він.

Заява американського президента пролунала на тлі дискусій усередині НАТО щодо формату проведення майбутніх самітів Альянсу.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що країни НАТО обговорюють можливість відмови від проведення саміту у 2027 році, щоб уникнути загострення відносин із Дональдом Трампом. За інформацією агентства, однією з причин таких дискусій стали побоювання, що проведення зустрічі в Албанії може привернути увагу до низьких оборонних витрат країни.