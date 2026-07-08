Вашингтон завдав потужних ударів по військових об'єктах Ірану

США заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден і може тривати надалі

Сполучені Штати розпочали серію авіаударів по військових об'єктах Ірану. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на атаки Тегерана проти комерційних суден в Ормузькій протоці та не завершилася. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM)

За інформацією американської сторони, метою операції є військові об'єкти, які пов'язані з атаками на цивільні комерційні судна у міжнародних водах.

У командуванні заявили, що приводом для операції стали три атаки Ірану на комерційні судна, які проходили через Ормузьку протоку. У США вважають ці дії порушенням режиму припинення вогню.

«Сили Центрального командування США розпочали серію потужних ударів по Ірану, щоб завдати серйозної шкоди його цілеспрямованим нападам на комерційні судна з екіпажами, що складаються з мирних жителів, у міжнародних водних шляхах», – йдеться у заяві CENTCOM.

Ще до офіційного підтвердження операції місцеві та міжнародні ЗМІ повідомили про серію вибухів на півдні Ірану. Зокрема, вони пролунали поблизу порту Сірік. Згодом державні іранські медіа також повідомили про вибухи у Бендер-Аббасі, Сіріку та на острові Кешм.

Журналіст Axios Барак Равід із посиланням на американського чиновника повідомив, що удари були завдані по низці військових об'єктів у районі Ормузької протоки. За його словами, серед цілей були системи протиповітряної оборони, комплекси берегового спостереження, зенітні ракетні комплекси, позиції протикорабельних крилатих ракет, майданчики запуску безпілотників та портова інфраструктура.

Співрозмовник Axios також зазначив, що нинішня операція США виявилася у чотири-п'ять разів масштабнішою, ніж удари, яких американські сили завдали в районі Ормузької протоки десять днів тому.

Водночас CNN із посиланням на американського чиновника повідомляє, що військова операція ще триває. За словами співрозмовника телеканалу, удари продовжуватимуться ще певний час, а їхньою метою є покарання Ірану, а не пропорційна відповідь на його дії.

Як зазначає Axios, новий обмін ударами створює ризик подальшої ескалації між Вашингтоном і Тегераном. Крім того, це ставить під загрозу меморандум про взаєморозуміння, який сторони підписали менш ніж три тижні тому за посередництва президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що об'єднане військове командування Ірану оприлюднило попередження, згідно з яким усі нафтові танкери, що проходять через Ормузьку протоку, зобов'язані використовувати виключно затверджені Тегераном маршрути.