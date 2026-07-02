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Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський розповів, що має стати одним із ключових результатів саміту НАТО
скриншот відео

Під час саміту НАТО в Анкарі відбудеться зустріч, присвячена програмі системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya

Одним з ключових результатів саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня в Анкарі, має бути ППО для України. Як інформує «Главком», таку заяву у вечірньому відеозверненні зробив президент Володимир Зеленський.

«Зараз, днями, буде саміт НАТО, інші формати, саме це має стати одним із ключових результатів – ППО. Якщо, звісно, НАТО ще щось значить для союзників. Європа повинна мати власну достатню спроможність захищатися від усіх типів загроз, в тому числі і цієї – від російської балістики», –наголосив Зеленський.

За його словами, вже є тривалі перемовини з американською адміністрацією про ліцензії на виробництво Patriot.

Глава держави подякував усім країнам, які допомагають через програму PURL купувати ракети до Patriot, однак президент наголосив: для надійного захисту життя потрібне своє виробництво.

«Європейське виробництво тут, у нас, в Україні, або разом із партнерами, звісно, підтримало б і Сполучені Штати в операціях, коли це потрібно. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента Трампа для захисту життів», – наголосив Зеленський.

Крім того, глава держави повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі відбудеться зустріч, присвячена програмі системи протиповітряної та протиракетної оборони Freya. Після цього стане відома дата проведення окремого саміту лідерів щодо цієї ініціативи.

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 22 загиблих, триває розбір завалів.

Як відомо, Зеленський прибув на місце ворожого удару в Дарницькому районі Києва, де внаслідок ворожого удару в ніч на 2 липня загинули три людини.

Глава держави підкреслив, що сьогоднішня атака стала однією з наймасованіших за весь час повномасштабної війни. За його словами, у Києві повністю або частково зруйновано 131 об'єкт. По допомогу звернулися понад 100 людей, ще 17 вдалося врятувати. Аварійно-рятувальні роботи триватимуть щонайменше до завтра.

Зеленський пояснив, що для перехоплення близько 70 балістичних ракет Україні необхідно щонайменше 140 ракет Patriot. За словами президента, якби партнери вчасно передали вже обіцяні ракети, вдалося б врятувати більше життів. 

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Теги: НАТО саміт Володимир Зеленський системи ППО

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