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Підрозділи безпілотних систем ЗСУ показали рекордну ефективність у квітні – Олександр Сирський

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Підрозділи безпілотних систем ЗСУ показали рекордну ефективність у квітні – Олександр Сирський
Сирський визначив першочерговим завданням для українських воїнів знищення операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління
фото: скриншот з відео

Протягом квітня українськими дронами було уражено та знищено понад 83 тисячі цілей противника

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський повідомив про значне підвищення ефективності роботи підрозділів безпілотних систем Сил оборони України в квітні

За даними командування СБС ЗСУ, протягом квітня українськими дронами було уражено та знищено понад 83 тисячі цілей противника, що на 8% більше порівняно з березнем. При цьому загальна ефективність ураження зросла на 5%.

Під час традиційної щомісячної наради з питань безпілотних систем, яку провів Головнокомандувач, були залучені командири підрозділів БпАК, які поділилися своїм унікальним бойовим досвідом, організаційними та технологічними «ноу-хау» та внесли пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

Олександр Сирський підкреслив, що напрямок безпілотних літальних апаратів є пріоритетним для ЗСУ, оскільки дозволяє стримувати ворога та знищувати його на відстані, зберігаючи життя та здоров'я української піхоти.

Серед важливих питань наради також обговорювалися:

  • Стан виконання завдань із масштабування підрозділів БпС до рівня бригад і полків
  • Нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах
  • Розвиток взаємодії армії з громадським сектором, зокрема підготовка операторів дронів у цивільних школах
  • У Збройних Силах вже розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК.
Підрозділи безпілотних систем ЗСУ показали рекордну ефективність у квітні – Олександр Сирський фото 1
фото: Олександр Сирський/Telegram-канал

Головнокомандувач визначив першочерговим завданням для українських воїнів знищення операторів ворожих БпЛА та їхніх пунктів управління. У Силах безпілотних систем ЗС України вже успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань.

Генерал Сирський також заслухав доповідь розвідки (J2) про формування в Росії військ БпС, розвиток безпілотних підрозділів у складі різних родів військ і сил, нові зразки російських БпЛА і наземних роботизованих комплексів.

Наприкінці зустрічі Головнокомандувач наголосив на важливості утримання високого темпу та випередження ворога в галузі впровадження сучасних технологічних рішень на полі бою, використовуючи всі можливості українського війська, суспільства, оборонно-промислового комплексу, а також допомогу країн-партнерів.

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Теги: війна безпілотник Олександр Сирський

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