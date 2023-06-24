Після провокації Пригожина міноборони РФ істерично прокоментувало ситуацію на фронті

ЗСУ скористалися провокацією Пригожина та готують наступ під Бахмутом

Міністерство оборони РФ заявило, що Збройні сили України, скориставшись провокацією Пригожина з дезорганізації обстановки, зосереджують сили для наступу на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє міноборони РФ у Telegram.

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«Скориставшись провокацією Пригожина щодо дезорганізації обстановки, «київський режим» на Бахмутівському тактичному напрямку зосереджує на вихідних рубежах для наступальних дій підрозділи 35-ї бригади та 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

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Після заяви ватажка ПВК «Вагнер» Євгенія Пригожина про фактичне оголошення війни проти армії РФ в соцмережах публікують фото бронетехніки на вулицях Ростова-на-Дону, а на під'їздах в Москву облаштовують блокпости.

ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту.

Також «Перший канал» РФ розпочав новий спеціальний ефір. Там показали звернення генерала армії Сергія Суровікіна до найманців ПВК «Вагнера», процитували повідомлення міністерства оборони Росії, Національного антитерористичного комітету та Генпрокуратури щодо порушеної кримінальної справи про заколот.