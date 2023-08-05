Чому в Україні так багато імпортних макаронів. Виробники пояснили феномен
Директор асоціації «Борошномели України» Родіон Рибчинський: «Сьогодні, я думаю, десь 60% макаронів в Україні – це імпортна продукція»
Виробництво макаронної продукції в Україні суттєво знизилося за період військової агресії з боку Росії та наразі більша частина цих продуктів на полицях магазинів представлена закордонними виробниками. Про пише УНН з посиланням на слова голови правління Союзу виробників харчової промисловості України «Укрхарчопром», директор асоціації «Борошномели України» Родіона Рибчинського.
За його словами, це відбулося через зупинки підприємств-виробників та велику конкуренцію з боку імпортної продукції.
«Сьогодні, я думаю, десь 60% макаронів в Україні – це імпортна продукція. Зрозуміло, що ми як борошномели втрачаємо ринок збуту всередині», – підкреслив директор асоціації «Борошномели України».
Також Родіон Рибчинський повідомив, що кілька виробників макаронних виробів дійсно вже фактично припинили свою роботу. Причин для цього, за його словами, дві: значні обсяги гуманітарної допомоги, яку країна отримує від іноземних партнерів, та імпортних продуктів харчування, які ввозяться українськими рітейлерами.
«Все дуже просто – в першу чергу це макаронні вироби, тобто не швидкопсувний продукт», – підкреслив Родіон Рибчинський.
Він додав, що українські виробники «зверталися до гуманітарних організацій, щоб вони закуповували (макарони – «Главком») в Україні, але вони не хочуть мати логістичні центри та наражатися на обстріли чи інші супутні ризики – вони готові завозити вже зібрані пакети з допомогою й все».
За його словами все це не лише проблема харчової промисловості. «Малі й середні підприємства в першу чергу потерпають від війни й через те, що немає доступу до фінансів й фахівців, які пішли на фронт або залишили країну. А макаронні виробництва це – якраз малі й середні підприємства», – зазначив Родіон Рибчинський.
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