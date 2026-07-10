Головна Київ Відео
search button user button menu button

Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)
Пожежу видно з інших сіл
фото: glavcom.ua

Наразі над місцем події здіймаються густі стовпи чорного диму

У Київській області під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За попередньою інформацією, перед виникненням пожежі було чути звуки вибухів. Наразі над місцем події здіймаються густі стовпи чорного диму, які видно навіть із сусідніх сіл.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Офіційної інформації від Київської обласної військової адміністрації або ДСНС щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли під час повітряної тривоги ворожі дрони атакують цей об'єкт критичної інфраструктури.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 4 червня у Київській області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Площа займання становила 2000 кв. м.

Читайте також:

Теги: війна Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зміг відступити від краю прірви 
Війна з Іраном. Трамп зробив найрозумнішу річ, яку тільки міг
19 червня, 10:52
Нафта не врятувала бюджет РФ
Нафта дорожчає, а дефіцит бюджету РФ зростає: що сталося
13 червня, 19:11
Трамп: Іран погодився ніколи не володіти ядерною зброєю
Війна завершена? Трамп зробив гучну заяву про Іран
12 червня, 09:32
Уражено нафтопереробний завод у Нижньокамську
Україна «привітала» Путіна з Днем Росії. Підтверджено ураження двох НПЗ та хімічного комбінату
12 червня, 11:34
Акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни
Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
22 червня, 10:33
Анна та Марія Опанасюк виступлять у Києві
«Не могли визначитися, чий Крим». Дует «Анна-Марія» анонсував концерт на День Конституції та обурив українців
23 червня, 14:14
Окупанти заявили, що відключення світла є вимушеним заходом
У Севастополі почалися перебої зі світлом після атаки БпЛА
25 червня, 09:44
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 067 танків
Втрати ворога станом на 30 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
30 червня, 06:49
До ліквідації наслідків атаки загалом залучалися 394 рятувальники та 95 одиниць техніки ДСНС
У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи після атаки РФ
7 липня, 12:10

Відео

Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)
Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
Унаслідок російської атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу»
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
Російська ракета впала на дитячому майданчику в Києві (відео)
У Києві стартував ЛГБТ-прайд (відео)
У Києві стартував ЛГБТ-прайд (відео)
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)
Піаніст Євген Хмара заграв гімн Києва на роялі у метро та вразив українців (відео)
Київ затопило через зливу (відео)
Київ затопило через зливу (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
160K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2026
79K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
41K
Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Новини

Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Вчора, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua