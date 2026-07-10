Під Києвом спалахнула велика пожежа під час повітряної тривоги (відео)

Пожежу видно з інших сіл

Наразі над місцем події здіймаються густі стовпи чорного диму

У Київській області під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За попередньою інформацією, перед виникненням пожежі було чути звуки вибухів. Наразі над місцем події здіймаються густі стовпи чорного диму, які видно навіть із сусідніх сіл.

Офіційної інформації від Київської обласної військової адміністрації або ДСНС щодо причин пожежі та можливих постраждалих наразі немає.

Варто зазначити, що це вже не перший випадок, коли під час повітряної тривоги ворожі дрони атакують цей об'єкт критичної інфраструктури.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 4 червня у Київській області під час повітряної тривоги спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об’єкті інфраструктури в Бориспільському районі, що виникла внаслідок атаки російських безпілотників. Площа займання становила 2000 кв. м.