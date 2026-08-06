Україну чекає один із найспекотніших днів літа: погода на 6 серпня 2026 року
Синоптики попередили українців про небезпечну спеку
У четвер, 6 серпня, в Україні утримається спекотна та суха погода. Опадів в цей день не очікується, а в більшості областей температура повітря вдень сягатиме 35–38°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, по всій території країни прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с, що не принесе суттєвого послаблення спеки.
У нічні години температура повітря становитиме 20–25°, а вдень очікується 35–38°, що відповідає критеріям сильної спеки.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області та столиці також прогнозується суха й спекотна погода.
За прогнозом Укргідрометцентру, у Київській області вночі температура становитиме 20–25°, вдень – 35–38°.
У Києві вночі очікується 23–25°, а вдень повітря прогріється до 35–37°. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Синоптики зазначають, що протягом доби опади не прогнозуються, тому високі температури збережуться як у денні, так і у вечірні години.
За таких погодних умов фахівці рекомендують уникати тривалого перебування під прямими сонячними променями в найспекотніший період дня, дотримуватися питного режиму та, за можливості, обмежити фізичні навантаження на відкритому повітрі.
Нагадаємо, синоптики заздалегідь попереджали, яким буде серпень в Україні: місяць обіцяє бути спекотним і мінливим. Поки що місяць виправдовує найгірші прогнози – спека не відступає. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 3–9 серпня 2026 року.
На тлі аномальної температури медики нагадують, як пережити екстремальну спеку без шкоди для здоров'я.
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