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«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу
Пам’ятник Миколі Лисенку встановлений у 1965 році. Автор монумента скульптор Олександр Ковальов
фото: Національна опера України імені Т. Г. Шевченка

Захисні конструкції на пам’ятниках у столиці стояли з березня 2022 року

У Києві біля Національної опери України зняли захисні риштування з пам’ятника композиторові Миколі Лисенку. Це вже третій монумент у столиці, відкритий у межах «Тижнів благоустрою», що викликало хвилю обурення та занепокоєння серед містян через триваючу загрозу ракетних ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної опери України імені Т.Г.Шевченка та Департамент культури КМДА.

Захисні конструкції на пам’ятнику Лисенку стояли з березня 2022 року. «Сьогодні пм’ятник Миколі Віталійовичу Лисенку біля Національної опери України звільнили від риштувань, які захищали його з березня 2022», – повідомили в Нацопері 22 липня.

Пам'ятник Миколі Віталійовичу Лисенку біля Національної опери України. 22 липня 2026 року
Пам'ятник Миколі Віталійовичу Лисенку біля Національної опери України. 22 липня 2026 року
фото: Національна опера України імені Т. Г. Шевченка

За даними КМДА, у місті триває ініціатива з підготовки та очищення історичних пам’яток. Раніше, 25 червня, укриття зняли з пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі, а 9 липня – з монумента Лесі Українці. У департаменті пояснюють це прагненням зберегти спадщину та повернути киянам можливість бачити улюблені об'єкти.

Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі звільнили від захисного укриття і очистили від бруду
Пам’ятник княгині Ользі на Михайлівській площі звільнили від захисного укриття і очистили від бруду
фото: Департамент культури КМДА/Facebook

У коментарях під дописом Департаменту культури одна з користувачок мережі запитала про доцільність таких кроків, звертаючи увагу на те, що лише за червень у Києві через ворожі атаки було пошкоджено 29 об'єктів культури. Проте профільний департамент це питання залишив без відповіді.  

Коментар під дописом Департаменту культури КМДА залишається без відповіді вже три тижні
Коментар під дописом Департаменту культури КМДА залишається без відповіді вже три тижні
скриншот

Під дописом Національної опери містяни також висловлюють занепокоєння:

  • «Навіщо це робиться? У нас що, припинились обстріли?» – обурюється Ніна Світлична.
  • «Раділа б цьому, якби це вже було переможне закінчення війни. А так це просто втома від війни і байдужість», – зазначає Поліна Ярова.
  • «Хто відповідатиме, якщо пам’ятник знищать при обстрілі? Хто ухвалив таке рішення?» – запитує Тетяна Кравець.
Коментарі під дописом на сторінці Національної опери України імені Т. Г. Шевченка
Коментарі під дописом на сторінці Національної опери України імені Т. Г. Шевченка
скриншот
«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу фото 1
скриншот
«Війна закінчилася?»: зняття захисту з пам'ятників у столиці збурило мережу фото 2
скриншот

Нагадаємо, захисні конструкції на ключових монументах столиці почали зводити навесні 2022 року для їхнього захисту від вибухових хвиль та уламків російських ракет і дронів. Попри те, що небезпека з повітря залишається високою, міська влада наразі продовжує планово відкривати консервовані об'єкти.

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Теги: війна пам'ятник Київ

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