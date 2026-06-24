У бою за Україну загинув 25-річний доброволець з Литви

Росія вбила вже третього литовського добровольця, який воював за свободу і незалежність України

Під час виконання бойового завдання загинув 25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс, який воював проти РФ на боці України. Про це повідомив «Главком» із посиланням на LRT.

Ігнас Кайлюс служив у Збройних силах України з лютого 2026 року на посаді помічника гранатометника. Останнє бойове завдання він виконав 2 червня. Воїну було 25 років.

Інформація про його зникнення під час бойового завдання надійшла на початку червня. Тоді видання 15min повідомляло, що район, у якому перебував литовський воїн, обстріляли російські війські. Після цього про його долю нічого не було відомо.

«Наш дорогий брат із Литви, котрий служив в Україні добровольцем, віддав своє життя на полі бою. Честь, слава та подяка нашому братові», – йдеться в повідомленні, присвяченому пам'яті Ігнаса Кайлюса.

Відомо, що Ігнас Кайлюс – колишній футболіст. Співчуття у зв’язку з його загибеллю висловив футбольний клуб «Судува», де доброволець раніше грав.

«Ми пам’ятаємо і будемо пам’ятати Ігнаса Кайлюса як людину, яка завжди випромінювала добру енергію. Колишній гравець «Судуви Б» віддав своє життя, захищаючи свободу України та всіх нас від агресорів, добро від зла, світло від темряви. Спочивай з миром, Герою! Підтримуйте обрані вами фонди, що допомагають Україні боротися, а пам’ять про Ігнаса ми вшануємо під час матчу 6 липня», – йдеться в заяві «Судуви».

Зазначимо, що Ігнас Кайлюс – це вже третій литовський доброволець, який поліг у боях за Україну. Раніше на фронті в Україні загинули ще двоє литовців – Тадас Тумас та Томас Валентеліс.

У 2024 році загинув перший литовський доброволець, який воює на боці України проти РФ. Російський безпілотник влучив у автомобіль, де він перебував. Загиблий – 43-річний Тадас Тумас. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей у Литві.

У 2025 році на війні в Україні під час виконання бойового завдання у Харківській області загинув 20-річний доброволець із Литви Томас Валентеліс.