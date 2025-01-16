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Смерть Лінча, угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією. Головне за 16 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Смерть Лінча, угода про 100-річне партнерство між Україною та Британією. Головне за 16 січня
фото з відкритих джерел

Девід Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем

Смерть Девіда Лінча, Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство, Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області. «Главком» склав добірку новин 16 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

Смерть Девіда Лінча

Помер американський режисер Девід Лінч у віці 78 років. Він є автором фільмів і серіалів, зокрема «Синій оксамит», «Малхолланд Драйв» і «Твін Пікс».

Фільми Лінча вирізняються елементами сюрреалізму, атмосферою жаху і марень, дивними й відразливими образами та оригінальною музикою. Більшість його робіт досліджують темну сторону життя маленьких міст США (наприклад фільм «Синій оксамит» та серіал «Твін Пікс») або незграбних метрополісів («Голова-гумка», «Загублене шосе», «Малголленд Драйв»).

Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем. Хоч він ніколи не збирав великих кас і не завжди був фаворитом кінокритиків, його творчість породила своєрідний культ.

Україна та Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торгівельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

Сили оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області

У ніч проти 16 січня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони успішно атакували нафтобазу «Ліскінська», що у Воронезькій області РФ.

Зафіксовано влучання в ціль щонайменше трьох ударних БпЛА. На об’єкті виникла масштабна пожежа. Відомо, що на нафтобазі зберігалося пальне, яке, зокрема, використовувалося для забезпечення потреб окупаційної армії РФ.

Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі

Офіс премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявив, що його кабінет міністрів не збиратиметься, щоб затвердити угоду про припинення вогню в Газі, доки ХАМАС «порушує домовленості». В Офісі премʼєра зазначають, що бойовики ХАМАС створюють «кризу в останні хвилини», тому міністри не затвердять угоду, допоки не отримають підтвердження, що угруповання прийняло всі її елементи.

Високопосадовець ХАМАС Іззат аль-Рішек спростував звинувачення в тому, що угруповання відмовилося від деяких деталей угоди, і заявив, що воно зобовʼязується дотримуватися її.

Угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців. Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США.

Британія передає Україні новий пакет військової допомоги

Велика Британія передає Україні 150 артилерійських стволів виробництва Sheffield Forgemasters та нову мобільну систему протиповітряної оборони «Грейтфул», розроблену спеціально під потреби України.

«У 2025 році Велика Британія надасть Україні більшу військову підтримку, ніж будь-коли. Цього року ми вже виділили 3 млрд фунтів на військову допомогу. І ми йдемо далі, щоб підтримати поле бою, надавши 2,2 млрд фунтів кредиту, який поверне не Україна, а відсотки із заморожених російських активів», – каже премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Премʼєр підкреслив, що російський диктатор Володимир Путін не ніяк не показав, що він хоче миру, згадавши на удари по цивільних в Запоріжжі, атаки на Різдво та тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру.

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Теги: смерть війна Велика Британія Володимир Зеленський

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