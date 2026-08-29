У Єгипті чоловік раптово помер на власному весіллі

Щасливий день для родини Ваді несподівано перетворився на день жалоби

Святкування проходило за планом, однак наприкінці церемонії гості помітили, що стан нареченого різко погіршився

Весільне святкування в Єгипті закінчилося трагедією: 27-річний наречений Кирилос Ваді помер через кілька годин після церемонії. Трагедія сталася у провінції Сохаг, де чоловік одружувався в оточенні рідних та друзів. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання The Daily Tribune та місцеві ЗМІ.

Наречена була у білій весільній сукні з пишною спідницею та накидці, прикрашеній золотими хрестами. Наречений одягнув чорний костюм із білою сорочкою та традиційну накидку із золотим орнаментом і темно-бордовими хрестами.

Святкування проходило за планом, однак наприкінці церемонії гості помітили, що стан Вадіха різко погіршився.

За інформацією видання Al Khaleej, близькі чоловіка писали у соцмережах, що він почав виглядати дуже виснаженим.

Після завершення церемонії гості мали перейти з весільної зали до приміщення, де мав відбутися бенкет. Саме в цей момент Вадіх, який збирався вийти разом із нареченою, раптово знепритомнів.

Рідні, які перебували поруч, намагалися надати йому допомогу. Нареченого терміново доправили до найближчої лікарні, однак медикам не вдалося його врятувати – там констатували смерть.

За даними місцевих ЗМІ, родичам повідомили, що під час весільної церемонії у чоловіка міг статися раптовий серцевий напад. Водночас точну причину смерті 27-річного Кирилоса Ваді наразі офіційно не розголошують.

Щасливий день для родини Ваді несподівано перетворився на день жалоби. Рідні, друзі та сусіди чоловіка з його рідного села Аль-Каша публікують фотографії молодят, висловлюють співчуття його родині та моляться за померлого.

Нагадаємо, у Республіці Алтай у Росії бурий ведмідь витягнув 29-річну туристку Сніжану Корольову з намету та смертельно її травмував. Інцидент трапився через день після того, як партнер зробив їй пропозицію.