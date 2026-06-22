22 червня: який сьогодні день, традиції та заборони

Свята 22 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни, а у світі – Всесвітній день тропічних лісів, Всесвітній день верблюда та Всесвітній день купання. Православні вшановують пам’ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який став одним із найвідоміших захисників християнської віри у IV столітті.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 червня 2026 року.

Зміст

Визначні дати в Україні

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни

Щороку 22 червня українці відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Цей день присвячений пам’яті мільйонів людей, чиї життя забрала Друга світова війна. Саме 22 червня у 1941 році нацистська Німеччина розпочала масштабне вторгнення на територію тодішнього СРСР, і українська земля однією з перших опинилася в епіцентрі бойових дій. Війна принесла Україні величезні людські втрати, зруйновані міста й села, масові репресії, депортації та трагедії, наслідки яких відчувалися ще багато десятиліть.

Пам’ятну дату було встановлено Указом Президента України у 2000 році, щоб зберегти історичну пам’ять про жертв найкривавішого збройного конфлікту ХХ століття. У цей день по всій країні проходять жалобні заходи, покладання квітів до меморіалів, хвилини мовчання та церемонії вшанування загиблих військових і мирних жителів. Особливу увагу приділяють ветеранам, учасникам бойових дій та всім, хто пережив роки війни й окупації.

Сьогодні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни набуває для українців особливого значення. На тлі повномасштабної російської агресії ця дата нагадує про високу ціну свободи, небезпеку тоталітарних режимів та необхідність захищати незалежність власної держави. Вшановуючи пам’ять загиблих у Другій світовій війні, українці також згадують усіх захисників і цивільних, які віддали життя за Україну в сучасній боротьбі проти російського окупанта.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день тропічного лісу

Всесвітній день тропічного лісу, який щороку відзначають 22 червня, є відносно молодою, але надзвичайно важливою екологічною датою.

Дане свято започаткувала міжнародна організація Rainforest Partnership у 2017 році, щоб привернути увагу до стрімкого знищення тропічних лісів та їхньої ключової ролі для життя на Землі. Саме тропічні ліси називають «легенями планети», адже вони поглинають величезні обсяги вуглекислого газу, виробляють кисень, регулюють клімат і є домівкою для майже половини всіх видів рослин і тварин світу. Крім того, від їхнього стану залежить збереження водних ресурсів, біорізноманіття та екологічної рівноваги на планеті.

Головна мета Всесвітнього дня тропічного лісу – нагадати людству про небезпеку масової вирубки лісів, яка щороку призводить до втрати мільйонів гектарів природних екосистем. Екологи попереджають, що зникнення тропічних лісів прискорює зміну клімату, загрожує тисячам видів тварин і рослин та негативно впливає на життя мільйонів людей. У цей день у різних країнах проводять просвітницькі кампанії, екологічні акції та заходи, покликані популяризувати відповідальне ставлення до природи та підтримати глобальні ініціативи зі збереження лісів для майбутніх поколінь.

Всесвітній день верблюда

Щороку 22 червня також відзначають Всесвітній день верблюда. Свято покликане нагадати про важливу роль цих тварин у житті людей, особливо в посушливих регіонах Африки, Азії та Близького Сходу.

Верблюди протягом тисячоліть залишаються незамінними помічниками для перевезення вантажів, забезпечення харчування та виживання населення у складних природних умовах.

Всесвітній день купання

22 червня у світі відзначають також Всесвітній день купання – міжнародну ініціативу, започатковану у 2018 році Bathe the World Foundation за підтримки Global Wellness Institute, яка покликана підкреслити культурне, духовне та оздоровче значення водних ритуалів у різних цивілізаціях – від японських онсенів і турецьких хамамів до римських терм і сучасних спа-комплексів.

Дата святкування символічно збігається з літнім сонцестоянням у Північній півкулі, коли вода сприймається як джерело оновлення та гармонії, а саме свято, що охоплює понад 50 країн світу, поєднує масові купання, медитативні практики, термальні ритуали та глобальні культурні події, зокрема музичні «звукові ванни» Global Sound Bath, покликані об’єднати людей через спільний досвід взаємодії з водою, яку розглядають як символ очищення, відновлення, соціальної взаємодії та терапевтичного впливу на тіло й психіку.

Релігійні свята та їхня історія

Священномученик Євсевій Самосатський

22 червня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він жив у IV столітті та став одним із найвідоміших захисників православного вчення під час поширення аріанської єресі.

Святитель активно підтримував рішення Першого Нікейського собору та відстоював християнську віру, за що неодноразово зазнавав переслідувань і заслання. Попри небезпеку, він продовжував духовне служіння та зміцнював християнські громади.

За церковним переказом, Євсевій загинув мученицькою смертю близько 380 року після того, як був смертельно поранений черепицею, яку кинула прихильниця аріанства. Навіть перед смертю святитель просив не карати свою кривдницю, демонструючи приклад християнського милосердя.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на Євсевія йде дощ – буде багатий урожай зернових.

Вранці на траві випала рясна роса – наступний день буде дуже теплим і сонячним.

Якщо навколо місяця вночі видно туманне коло – незабаром почнеться затяжна негода.

Ластівки та стрижі літають високо в небі – до стійкої, сухої та погожої погоди.

Що не можна робити сьогодні

Не можна вирушати в далеку дорогу в першій половині дня – подорож може принести фінансові втрати.

Не можна сваритися, конфліктувати та кричати – будь-яка сварка цього дня затягнеться на місяці.

Не варто позичати гроші або особисті речі – разом із ними з дому може піти матеріальний добробут.

Не можна обманювати й пліткувати – у цей період брехня швидко обернеться проти самого мовця.

Історичні події

1633 рік – італійський філософ та фізик Галілео Галілей перед судом інквізиції зрікся своїх наукових поглядів щодо геліоцентричної системи світу Коперника.

1671 рік – Османська імперія офіційно оголосила війну Речі Посполитій, що призвело до масштабних воєнних дій на українських землях.

1675 рік – король Англії Карл II заснував Королівську Гринвіцьку обсерваторію.

1815 рік – після розгромної поразки у битві під Ватерлоо французький імператор Наполеон Бонапарт вдруге і остаточно зрікся престолу.

1941 рік – початок німецько-радянської війни після нападу нацистської Німеччини на СРСР.

1944 рік – розпочалася стратегічна операція «Багратіон», одна з найбільших наступальних операцій Другої світової війни.

1984 рік – здійснено перший політ літака Ан-124 «Руслан».

1986 рік – аргентинський футболіст Дієго Марадона забив свій знаменитий гол «Рука Бога» у ворота збірної Англії на чемпіонаті світу в Мексиці.

1990 рік – у Берліні відбулося офіційне демонтажне закриття знаменитого «Чекпойнт Чарлі» – прикордонного пункту контролю між Східним та Західним секторами міста.

2002 рік – в Ірані стався потужний землетрус, який забрав життя сотень людей.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Антон, Василь, Геннадій, Григорій, Денис, Дмитро, Іван, Костянтин, Олександр, Олексій, Петро, Федір, Юліан.