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Уряд дозволив операторам із розмінування забронювати 100% саперів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд дозволив операторам із розмінування забронювати 100% саперів
Бронювання буде анульовано, якщо протягом пів року не вестимуться роботи з розмінування
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Йдеться про бронювання цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях

Підприємства, установи, організації, які є сертифікованими операторами протимінної діяльності, матимуть змогу забронювати 100% складу груп або відділень, які безпосередньо проводять розмінування. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Як зазначається, відповідні зміни до постанови №76 уряд ухвалив на засіданні 18 червня 2024 року.

«Необхідно якнайшвидше забезпечити безпеку населення на потенційно забруднених мінами територіях та повернути ці землі в економічну експлуатацію. Від цього залежить як економічне зростання в Україні, так і продовольча безпека у світі. Бронювання підготовлених фахівців з розмінування, які працюють в штатах операторів, створить необхідні умови для планомірної роботи з розмінування територій», – розповів заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Рішення уряду передбачає бронювання виключно фахівців з розмінування сертифікованого оператора, які входять до складу груп:

  • нетехнічного обстеження;
  • технічного обстеження;
  • очищення;
  • інспектування;
  • контролю якості.

Йдеться про цивільних, які пройшли базову підготовку, достатню для пошуку мін та вибухонебезпечних предметів в полях.

«Такі працівники можуть бути заброньовані, незалежно від військово-облікової спеціальності, віку, військового звання. Бронювання може бути анульоване, якщо оператор протимінної діяльності протягом пів року не здійснює роботи з гуманітарного розмінування», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 90% працівників ДСНС та Національної поліції України заброньовано від мобілізації.

Як повідомлялося, підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників. Відповідні зміни Кабінет міністрів вніс до постанови №76.

До слова, деякі підприємства мають можливість забронювати своїх працівників від мобілізації. Але у низці випадків компаніям можуть у цьому відмовити.

Читайте також: Бронювання аграріїв. Кому вірити?
Теги: Кабмін війна сапер бронювання від мобілізації

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