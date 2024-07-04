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Названо цифру заброньованих військовозобов’язаних в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Названо цифру заброньованих військовозобов’язаних в Україні
За даним нардепа, зараз заброньовано 565 тис. чоловіків, але «ця цифра надзвичайно динамічна»
фото з відкритих джерел

Понад 11 млн чоловіків від 25 до 60 років потенційно підлягають мобілізації

На цей час в Україні близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років потенційно підлягають мобілізації. Зокрема, з них заброньовано 565 тис. Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха в коментарі «Громадському радіо».

За словами нардепа, залишається відкритим питання, скільки з 11,1 млн військовозобов'язаних.

«Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися», – сказав він.

Наталуха припустив, що з 11,1 млн до 1,5 млн людей можуть мати інвалідність, «хоча повноцінної статистики на жаль у нас в країні ніхто не веде».

«Ми отримаємо цифру в грубо кажучи 10 млн військовозобов'язаних чоловіків», – заявив Наталуха та додав, є що з них, звісно частина вже, служить, а «частина вже за кордоном».

За даним нардепа, зараз заброньовано 565 тис. чоловіків, але «це цифра надзвичайно динамічна і цей показник він може і збільшуватися, хтось може втрачати бронювання, але зараз вона навколо от 5-6% від загального пулу».

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року. Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

Раніше стало відомо, що до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Крім того, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.

До слова, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну

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Теги: депутат мобілізація бронювання від мобілізації війна

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