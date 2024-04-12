На Київщині сапери вилучили бойову частину російської ракети

Частину ракети піротехніки вилучили у Вишгородському районі

У Київській області піротехніки ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про стратегічну крилату ракету «повітря-земля», розроблену в 1995-2013 роках. Вперше російські окупанти використали її в Сирії. Маса бойової частини складає 400 кг.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Зокрема, унаслідок російської атаки повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.