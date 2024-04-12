Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині сапери вилучили бойову частину російської ракети

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Київщині сапери вилучили бойову частину російської ракети
Працівники ДСНС вилучили частину стратегічної крилатої ракети «повітря-земля»
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Частину ракети піротехніки вилучили у Вишгородському районі

У Київській області піротехніки ДСНС вилучили бойову частину російської ракети Х-101. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили бойову частину X-101 у Вишгородському районі. Тепер вона не становить загрози для місцевих мешканців», – йдеться в повідомленні.

Йдеться про стратегічну крилату ракету «повітря-земля», розроблену в 1995-2013 роках. Вперше російські окупанти використали її в Сирії. Маса бойової частини складає 400 кг.

Нагадаємо, 11 квітня російські окупанти атакували об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками та ракетами, влучивши в об'єкт критичної інфраструктури. Зокрема, унаслідок російської атаки повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині.

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час атаки ворога на південь основною ціллю була енергетична інфраструктура.

До слова, триває 779-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 54 ракетних та 126 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: російська ракета ДСНС Київщина сапер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський
Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб світ і надалі підтримував Україну – Зеленський
6 квiтня, 21:34
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
4 квiтня, 06:45
У Бучанському район правоохоронці виявили 1190 тіл
Кількість вбитих у Бучі досі не остаточна – Нацполіція
31 березня, 21:29
Буданов: «Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри»
Розвідка попередила, якими ракетами РФ може атакувати Україну найближчим часом
31 березня, 13:59
Ворог продовжує застосовувати різні види ракетного озброєння, тероризуючи регіони України
Окупанти вдарили «Іскандером» по Миколаєву
27 березня, 17:48
Російська ракета порушила повітряний простір Польщі в неділю, 24 березня
Російський посол проігнорував польський виклик «на килим» через проліт ракети
25 березня, 16:41
Через російські обстріли пошкоджено понад 100 будівель
Поліція назвала кількість жертв внаслідок масштабного удару по Україні
22 березня, 16:30
Наслідки атаки на Харківщину
Росіяни атакували Харківщину балістикою і дронами: є поранені
16 березня, 08:59
Окупанти завдали удару по Кривому Рогу, внаслідок чого розпочалася пожежа
Удар по Кривому Рогу: є загиблі та багато поранених (оновлено)
12 березня, 20:16

Новини

На Київщині сапери вилучили бойову частину російської ракети
На Київщині сапери вилучили бойову частину російської ракети
У Дарницькому районі Києва загорівся трамвай (відео)
У Дарницькому районі Києва загорівся трамвай (відео)
Трипільська ТЕС повністю зруйнована ракетним ударом – «Центренерго»
Трипільська ТЕС повністю зруйнована ракетним ударом – «Центренерго»
Соцмережі шоковані парковкою біля метро «Палац спорту» (фото)
Соцмережі шоковані парковкою біля метро «Палац спорту» (фото)
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Київщині: спалахнула пожежа
Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Київщині: спалахнула пожежа
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Росія звинуватила Казахстан у повені: Астана відповіла
31K
Зростання кількості злочинів у Німеччині. Міністерка внутрішніх справ вирішила взятися за біженців
30K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
16K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
14K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
14K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua