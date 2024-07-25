Прибуття F-16: окупанти розганяють вкид про наймасовіший ракетний удар по Україні

Росіяни тиражують гучні заяви, щоб посіяти паніку

Російські пропагандисти розганяють фейк про те, що Україну чекає наймасованіша ракетна і дронова атака через надходження в країну західних літаків F-16. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як наголосили у Центрі, російські повітряні удари відбуваються постійно і не прив’язані до постачання будь-якого озброєння.

«Гучні заголовки про «майбутній наймасовіший ракетний удар» ставлять за ціль збільшити кількість підписників в анонімних Telegram-каналах, які часто контролюються Росією, і хочуть посіяти паніку серед українців», – зазначили фактчекери.

У Центрі підкреслили, що єдиним достовірним джерелом інформації про потенційні майбутні атаки з російської стратегічної авіації чи морських ракетоносіїв є Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю «Главкому» голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов назвав цілі російської інформаційно-психологічної операції (ІПСО) щодо наступу на Харків. Чиновник наголосив, що ІПСО спрямоване на те, щоб здіймати тривогу у населення. Подібні чутки мають на меті змусити місцевих жителів відчувати хвилювання та паніку, особливо на тлі тривалої війни та щоденних обстрілів.