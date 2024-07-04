Привітання із Днем Національної поліції: листівки, вірші та проза

Щороку 4 липня своє професійне свято відзначають працівники Національної поліції

4 липня співробітники всіх підрозділів та відділів Національної поліції відзначають своє професійне свято. Дата святкування приурочена до події 2015 року, коли перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

Цей день є нагодою для всіх громадян згадати про ту роль, яку відіграє поліція в нашій країні. Адже правовою державою є тільки та, яка здатна надати безпеку своїм громадянам при реалізації ними своїх прав і свобод.

«Главком» зібрав привітання із Днем Національної поліції у віршах, прозі та листівках.

Привітання у віршах

На варті спокою беззмінно

Ви стоїте, і кожну мить

На допомогу неодмінно

Готові вчасно поспішить.

Підтягнуті, в блискучій формі

Вперед ідете по життю,

Життєвих не боїтесь штормів,

Несете гідно честь свою.

Із Днем поліції щиро вітаю,

Хай негаразди обійдуть,

Хай радощів не буде краю,

Вони натхнення принесуть

***

З Днем поліції, бійці,

Свято в вас, в кінці кінців,

То ж бажаєм відпочити,

Щиро разом порадіти!

Ми вас дуже поважаєм,

Сил та радості бажаєм,

Легко служиться вам хай,

Й вдома буде справжній рай!

***

З Днем поліції вітаєм

І сердечно побажаєм

Шахраїв усіх зловити

І за ґрати посадити!

***

Служити в поліції непросто,

Немає в ній кіношної краси.

Погоні, затримання, допити,

Хто з цим впорається? Звичайно, ти!

Нехай багато хто зараз поліцію лають,

Поки в ній є такі ж як ти,

Ми можемо спати спокійно, точно знаю,

Зі святом, друже! Нехай здійсняться мрії усі!

***

Нашу доблесну поліцію

Зі святом ми вітаємо.

Честі, вдачі і наснаги

Ми вам побажаємо.

Хай сила, міцність і відвага

Шагають поруч кожен день.

Хай служба ваша іде гладко,

Нових вам звершень та ідей!

***

З днем поліції вітаю

Наших всіх захисників.

Служби легкої бажаю,

Позитиву без причин.

Вдячність вам за силу, мужність,

Вашу працю кожен день.

Доля хай відсипле щастя

Під зав’язку до кишень.

Побажання в прозі

Сьогодні ми вшановуємо не лише професіоналізм, а й людяність, яку поліція проявляє у важкі моменти. Ви стоїте на захисті наших громадян, ризикуючи своїм життям. Ви допомагаєте тим, хто потребує допомоги. Ви будуєте довіру між поліцією та населенням. Ви є героями нашого часу!

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З Днем Національної поліції України! Дякуємо, що захищаєте наші вулиці, стоїте на сторожі порядку та спокою українців. Що знищуєте ворога та очищуєте нашу землю від зла. Бажаю тримати удар, берегти себе та українців!

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У цей день вітаємо вас з днем поліції! Бажаю щасливого несення служби та міцного здоров'я. Бажаю досягти «великих» зірок на погонах, отримувати заохочення за вашу складну роботу. Благополуччя вашим рідним і близьким, які підтримують вас у будь-якій ситуації.

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З Днем поліції тебе! Бажаю міцного здоров'я, легкої служби, поваги колег і начальства, спокою на вулицях. І, звичайно, якнайшвидшого настання миру!

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Вітаю з Днем поліції в Україні та від щирого серця хочу побажати завжди бути на посту безпеки країни та міста, не знати промахів і поразок. Нехай служба буде безпечною і виключає труднощі, нехай життя буде щедрим на добрі подарунки, достаток і щастя!

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З Днем поліції в Україні від щирого серця вітаю! Нехай завжди поруч буде удача, нехай сміливість та сила ніколи не лишають, а кожен день приносить нові перемоги. Успіхів у кар’єрі, зростання особистого та професійного, та простого людського щастя!

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Хочу привітати з Днем поліції. Бажаю, щоб вашу працю цінував народ, рівнявся на вас, завжди відчував опору та надію на справедливість. Нехай доля приносить тільки легкі випробування, міцним буде здоров‘я та сталевими нерви.

Яскраві листівки