Синоптики попередили про зливи та град 9 липня: які області накриє негода

На Лівобережжі України пройдуть грози

У четвер, 9 липня, у низці областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, значні дощі, місцями град і шквали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр та ДСНС.

За прогнозом, на Лівобережжі України пройдуть грози. Водночас у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються значні дощі.

У денні години в окремих районах східних областей та Дніпропетровщини можливі град і шквали вітру швидкістю 15–20 м/с. Через несприятливі погодні умови синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

ДСНС попередила що негода може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту. Рятувальники закликають громадян бути уважними, стежити за прогнозами погоди та дотримуватися правил безпеки під час гроз і сильного вітру.

Раніше стало відомо, що наприкінці наступного тижня в Україні знову очікується спека – температура повітря може перевищити +30°C.

До слова, за даними «Укргідрометцентру», в Україні протягом тижня очікується помірно тепла, переважно хмарна погода з періодичними дощами та грозами. Температурні показники будуть комфортними: вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах +21...+28 °C, а вночі опускатимуться до +10...+16 °C. На початку тижня в західних регіонах удень можливі короткочасні опади, шквали до 15-20 м/с, а температура повітря поступово знижуватиметься.